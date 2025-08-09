fechar
Transmissão Flamengo x Mirassol ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

O Mengão disputa a liderança da competição nacional com o Cruzeiro, enquanto o Leão faz campanha surpreendente e luta para entrar no G4

Por Robert Sarmento Publicado em 09/08/2025 às 16:27
Léo Ortiz abraça Luiz Araújo em comemoração de gol do Flamengo
Léo Ortiz abraça Luiz Araújo em comemoração de gol do Flamengo - Instagram/Flamengo

O Flamengo recebe o Mirassol neste sábado, 09 de agosto de 2025, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30 (horário de Brasília).

  • Data: sábado, 9 de agosto de 2025.
  • Hora: 18h30 (horário de Brasília).
  • Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ).

A partida promete ser boa, diante das pretensões das equipes na competição. O Mengão tem 37 pontos e divide o primeiro lugar com o Cruzeiro. Já o Leão está em quinto, tendo 28 pontos.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Saúl, Samuel Lino, De Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Filipe Luís.. Técnico: Filipe Luís.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Gabriel, Danielzinho e Neto Moura; Carioca, Chico da Costa e Neguega. Técnico: Ivan Baitello.

Transmissão Flamengo x Mirassol ao vivo online

Para assistir com imagens, de maneira online, os torcedores precisam ser assinantes do canal de streaming Globoplay e pagar por um dos pacotes que estão disponíveis (veja aqui como assinar).

  • Globoplay: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).
  • Globoplay + Premiere: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).
  • Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).

Como assistir no Globoplay?

  • Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.
  • Faça login com sua conta Globo (de maneira gratuita).
  • Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.
  • Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.

Resultado de Flamengo x Mirassol em tempo real

No YouTube, tem a cobertura do confronto em tempo real. Entretanto, apenas com o áudio da narração. Isso porque os direitos pertecem à CazéTV, que não exibe este confronto na rodada.

