Transmissão Flamengo x Mirassol ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
O Mengão disputa a liderança da competição nacional com o Cruzeiro, enquanto o Leão faz campanha surpreendente e luta para entrar no G4
O Flamengo recebe o Mirassol neste sábado, 09 de agosto de 2025, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30 (horário de Brasília).
- Data: sábado, 9 de agosto de 2025.
- Hora: 18h30 (horário de Brasília).
- Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ).
A partida promete ser boa, diante das pretensões das equipes na competição. O Mengão tem 37 pontos e divide o primeiro lugar com o Cruzeiro. Já o Leão está em quinto, tendo 28 pontos.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Saúl, Samuel Lino, De Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Filipe Luís.. Técnico: Filipe Luís.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Gabriel, Danielzinho e Neto Moura; Carioca, Chico da Costa e Neguega. Técnico: Ivan Baitello.
Transmissão Flamengo x Mirassol ao vivo online
Para assistir com imagens, de maneira online, os torcedores precisam ser assinantes do canal de streaming Globoplay e pagar por um dos pacotes que estão disponíveis (veja aqui como assinar).
- Globoplay: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).
- Globoplay + Premiere: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).
- Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).
Como assistir no Globoplay?
- Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.
- Faça login com sua conta Globo (de maneira gratuita).
- Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.
- Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.
Resultado de Flamengo x Mirassol em tempo real
No YouTube, tem a cobertura do confronto em tempo real. Entretanto, apenas com o áudio da narração. Isso porque os direitos pertecem à CazéTV, que não exibe este confronto na rodada.