Jogos de hoje (09/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia destaca confrontos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Além disso, tem vários amistosos internacionais e a Major League Soccer
Entre os jogos de hoje (09/08/25), tem o inicio da 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão Série A, tendo a realização de cinco duelos espalhados pelo Brasil.
A data também marca a definição de 12 classificados para as oitavas de final da Série D. No continente europeu, acontece a realização de vários amistosos internacionais.
Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Jogos de hoje de futebol (09/08/2025)
Brasileirão Série A
- 18h30 - Flamengo x Mirassol - Premiere e Globoplay
- 18h30 - São Paulo x Vitória - Premiere e Globoplay
- 18h30 - RB Bragantino x Internacional - Premiere e Globoplay
- 20h30 - Fortaleza x Botafogo - Amazon Prime Video
- 21h - Bahia x Fluminense - SporTV, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
- 16h - América-MG x Remo - RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 20h30 - Volta Redonda x Novorizontino - Disney+
Brasileirão Série C
- 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta - DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 17h - Caxias x ABC - SportyNet+
- 19h30 - Guarani x Ypiranga - DAZN e SportyNet+
- 19h30 -Ituano x Confiança - SportyNet+
Brasileirão Série D
- 16h - Portuguesa x Mixto - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Barra-SC x FC Cascavel - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Aparecidense x Maricá - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Ceilândia x Água Santa - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Inter de Limeira x Marcílio Dias - Metrópoles (YouTube)
- 17h - ASA x Ferroviário - Metrópoles (YouTube)
- 17h - Rio Branco-ES x Luverdense - Metrópoles (YouTube)
- 17h - Santa Cruz x Sergipe - Metrópoles (YouTube)
- 17h - Altos x Independência - Metrópoles (YouTube)
- 18h - São José-RS x Goiatuba - Metrópoles (YouTube)
- 19h30 - Imperatriz x Manaus - Metrópoles (YouTube)
Amistoso Internacional
- 10h30 - Werder Bremen x Udinese - Disney+
- 10h30 - Union Berlin x Olympiacos - SportyNet (YouTube)
- 11h - Milan x Leeds - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 11h - Wolverhampton x Celta de Vigo - SportyNet (YouTube)
- 11h - Everton x Roma - ESPN3 e Disney+
- 11h - West Ham x Lille - ESPN 4 e Disney+
- 12h - Newcastle x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+
- 13h - Brighton x Wolfsburg - Disney+
- 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 16h - Palermo x Manchester City - SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 08h30 - Southampton x Wrexham - ESPN e Disney+
- 11h - Stoke City x Derby County - Disney+
- 13h30 - Sheffield United x Bristol City - Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 08h - Fortuna Düsseldorf x Hannover - OneFootball
- 08h - Eintracht Braunschweig x Greuther Fürth - OneFootball
- 08h - Dynamo Dresden x Magdeburg - OneFootball
- 15h30 - Kaiserslautern x Schalke 04 - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Holandês
- 13h45 - Feyenoord x NAC Breda - Disney+
- 16h - PSV x Sparta Rotterdam - Disney+
Campeonato Escocês
- 13h45 - Rangers x Dundee - Canal GOAT
Campeonato Belga
- 15h45 - Gent x Union Saint-Gilloise - DAZN
Campeonato Finlandês
- 09h - Jaro x Haka - OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Campeonato Norueguês
- 11h - Molde x Ham-Kam - OneFootball
- 14h15 - Bodo/Glimt x Tromso - OneFootball
Campeonato Egípcio
- 15h - Modern x Al Ahly - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Argentino
- 16h30 - Boca Juniors x Racing - ESPN4 e Disney+
- 18h30 - Independiente x River Plate - Disney+
Campeonato Uruguaio
- 11h - Progreso x Cerro Largo - Disney+
- 15h - Peñarol x Nacional - Disney+
Copa Paulista
- 15h - Araçatuba x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)
- 15h - São Caetano x Santo André - Paulistão (YouTube)
- 16h - Francana x União São João - Paulistão (YouTube)
- 16h - Itapirense x Botafogo-SP - Paulistão (YouTube)
- 18h - Linense x Noroeste - Paulistão (YouTube)
Brasileirão Feminino
- 15h30 - Ferroviária x São Paulo - TV Brasil, SporTV e Globoplay
- 18h - Bahia x Corinthians - SporTV e Globoplay
Major League Soccer
- 20h30 - New England Revolution x DC United - Apple TV
- 20h30 - Philadelphia Union x Toronto - Apple TV
- 20h30 - Montréal x Atlanta United - Apple TV
- 20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV
- 21h30 - Chicago Fire x Los Angeles FC - Apple TV
- 21h30 - Austin x Houston Dynamo - Apple TV
- 21h30 - St. Louis x Nashville - Apple TV
- 21h30 - Dallas x Portland Timbers - Apple TV
- 21h45 - Sporting Kansas City x San Diego - Apple TV
- 23h30 - San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps - Apple TV
National Women's Soccer League
- 20h30 - Orlando Pride x Racing Louisville - Canal GOAT