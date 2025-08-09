fechar
Jogos de hoje (09/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia destaca confrontos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Além disso, tem vários amistosos internacionais e a Major League Soccer

Por Robert Sarmento Publicado em 09/08/2025 às 4:07
Everton Cebolinha celebra gol pelo Flamengo na temporada
Everton Cebolinha celebra gol pelo Flamengo na temporada - Instagram/Flamengo

Entre os jogos de hoje (09/08/25), tem o inicio da 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão Série A, tendo a realização de cinco duelos espalhados pelo Brasil.

A data também marca a definição de 12 classificados para as oitavas de final da Série D. No continente europeu, acontece a realização de vários amistosos internacionais.

Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Jogos de hoje de futebol (09/08/2025)

Brasileirão Série A

  • 18h30 - Flamengo x Mirassol - Premiere e Globoplay
  • 18h30 - São Paulo x Vitória - Premiere e Globoplay
  • 18h30 - RB Bragantino x Internacional - Premiere e Globoplay
  • 20h30 - Fortaleza x Botafogo - Amazon Prime Video
  • 21h - Bahia x Fluminense - SporTV, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

  • 16h - América-MG x Remo - RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

  • 20h30 - Volta Redonda x Novorizontino - Disney+

Brasileirão Série C

  • 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta - DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

  • 17h - Caxias x ABC - SportyNet+
  • 19h30 - Guarani x Ypiranga - DAZN e SportyNet+
  • 19h30 -Ituano x Confiança - SportyNet+

Brasileirão Série D

  • 16h - Portuguesa x Mixto - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Barra-SC x FC Cascavel - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Aparecidense x Maricá - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Ceilândia x Água Santa - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Inter de Limeira x Marcílio Dias - Metrópoles (YouTube)
  • 17h - ASA x Ferroviário - Metrópoles (YouTube)
  • 17h - Rio Branco-ES x Luverdense - Metrópoles (YouTube)
  • 17h - Santa Cruz x Sergipe - Metrópoles (YouTube)

  • 17h - Altos x Independência - Metrópoles (YouTube)
  • 18h - São José-RS x Goiatuba - Metrópoles (YouTube)
  • 19h30 - Imperatriz x Manaus - Metrópoles (YouTube)

Amistoso Internacional

  • 10h30 - Werder Bremen x Udinese - Disney+
  • 10h30 - Union Berlin x Olympiacos - SportyNet (YouTube)

  • 11h - Milan x Leeds - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)

  • 11h - Wolverhampton x Celta de Vigo - SportyNet (YouTube)

  • 11h - Everton x Roma - ESPN3 e Disney+
  • 11h - West Ham x Lille - ESPN 4 e Disney+
  • 12h - Newcastle x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+
  • 13h - Brighton x Wolfsburg - Disney+
  • 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa - ESPN e Disney+
  • 16h - Palermo x Manchester City - SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 08h30 - Southampton x Wrexham - ESPN e Disney+
  • 11h - Stoke City x Derby County - Disney+
  • 13h30 - Sheffield United x Bristol City - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 08h - Fortuna Düsseldorf x Hannover - OneFootball
  • 08h - Eintracht Braunschweig x Greuther Fürth - OneFootball
  • 08h - Dynamo Dresden x Magdeburg - OneFootball
  • 15h30 - Kaiserslautern x Schalke 04 - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Holandês

  • 13h45 - Feyenoord x NAC Breda - Disney+
  • 16h - PSV x Sparta Rotterdam - Disney+

Campeonato Escocês

  • 13h45 - Rangers x Dundee - Canal GOAT

Campeonato Belga

  • 15h45 - Gent x Union Saint-Gilloise - DAZN

Campeonato Finlandês

  • 09h - Jaro x Haka - OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Norueguês

  • 11h - Molde x Ham-Kam - OneFootball
  • 14h15 - Bodo/Glimt x Tromso - OneFootball

Campeonato Egípcio

  • 15h - Modern x Al Ahly - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Argentino

  • 16h30 - Boca Juniors x Racing - ESPN4 e Disney+
  • 18h30 - Independiente x River Plate - Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 11h - Progreso x Cerro Largo - Disney+
  • 15h - Peñarol x Nacional - Disney+

Copa Paulista

  • 15h - Araçatuba x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)
  • 15h - São Caetano x Santo André - Paulistão (YouTube)
  • 16h - Francana x União São João - Paulistão (YouTube)
  • 16h - Itapirense x Botafogo-SP - Paulistão (YouTube)
  • 18h - Linense x Noroeste - Paulistão (YouTube)

Brasileirão Feminino

  • 15h30 - Ferroviária x São Paulo - TV Brasil, SporTV e Globoplay
  • 18h - Bahia x Corinthians - SporTV e Globoplay

Major League Soccer

  • 20h30 - New England Revolution x DC United - Apple TV
  • 20h30 - Philadelphia Union x Toronto - Apple TV
  • 20h30 - Montréal x Atlanta United - Apple TV
  • 20h30 - New York City x Columbus Crew - Apple TV
  • 21h30 - Chicago Fire x Los Angeles FC - Apple TV
  • 21h30 - Austin x Houston Dynamo - Apple TV
  • 21h30 - St. Louis x Nashville - Apple TV
  • 21h30 - Dallas x Portland Timbers - Apple TV
  • 21h45 - Sporting Kansas City x San Diego - Apple TV
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps - Apple TV

National Women's Soccer League

  • 20h30 - Orlando Pride x Racing Louisville - Canal GOAT

