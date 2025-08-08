fechar
Jogos de hoje (08/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Os telespectadores acompanham o Brasileirão Série B, amistosos internacionais na pré-temporada europeia, abertura do Campeonato Português e mais

Por Robert Sarmento Publicado em 08/08/2025 às 8:56
Jogadores do Coritiba abraçados após gol em jogo da Série B
Jogadores do Coritiba abraçados após gol em jogo da Série B - Gabriel Thá/Coritiba

Entre os jogos de hoje (08/08/25), tem a abertura da 21ª rodada da Série B. No Couto Pereira, o líder Coritiba recebe a Chapecoense. Em Araraquara, jogam Ferroviária e Amazonas.

Na Europa, o dia marca o pontapé inicial do Campeonato Português 2025/26. O atual campeão Sporting enfrenta o Casa Pia. A data também marca o começo do Campeonato Turco.

Além disso, há partidas do Campeonato Argentino, Uruguaio, Inglês e Alemão (segunda divisão) e amistosos internacionais com Chelsea, Bayer Leverkusen e Internazionale em campo.

Jogos de hoje de futebol (08/08/2025)

Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série B

  • 19h - Ferroviária x Amazonas - Disney+
  • 21h35 - Coritiba x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Amistoso Internacional

  • 15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)

  • 15h - Monaco x Internazionale - SportyNet (YouTube)

  • 15h30 - Newcastle x Espanyol - ESPN e Disney+

 

 

Campeonato Português

  • 16h15 - Casa Pia x Sporting - ESPN e Disney+

Campeonato Turco

  • 15h30 - Gaziantep x Galatasaray - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 16h - Birmingham x Ipswich - ESPN4 e Disney+

 

 

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 13h30 - Preussen Münster x Paderborn - OneFootball
  • 13h30 - Nuremberg x Darmstadt - OneFootball e Canal GOAT

Campeonato Ucraniano

  • 12h - Rukh x Dínamo de Kiev - OneFootball

Campeonato Finlandês

  • 12h - Inter Turku x Oulu - OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Egípcio

  • 12h - Wadi Degla x Pyramids - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Argentino

  • 21h - Newell's Old Boys x Central Córdoba - Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 19h - Montevideo City Torque x Boston River - Disney+

 

Copa Paulista

  • 20h - Paulista x Rio Branco - Paulistão (YouTube)

 

National Women's Soccer League

  • 23h - Utah Royals x Kansas City Current - Canal GOAT

