Jogos de hoje (08/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Os telespectadores acompanham o Brasileirão Série B, amistosos internacionais na pré-temporada europeia, abertura do Campeonato Português e mais
Entre os jogos de hoje (08/08/25), tem a abertura da 21ª rodada da Série B. No Couto Pereira, o líder Coritiba recebe a Chapecoense. Em Araraquara, jogam Ferroviária e Amazonas.
Na Europa, o dia marca o pontapé inicial do Campeonato Português 2025/26. O atual campeão Sporting enfrenta o Casa Pia. A data também marca o começo do Campeonato Turco.
Além disso, há partidas do Campeonato Argentino, Uruguaio, Inglês e Alemão (segunda divisão) e amistosos internacionais com Chelsea, Bayer Leverkusen e Internazionale em campo.
Jogos de hoje de futebol (08/08/2025)
Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série B
- 19h - Ferroviária x Amazonas - Disney+
- 21h35 - Coritiba x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Amistoso Internacional
- 15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 15h - Monaco x Internazionale - SportyNet (YouTube)
- 15h30 - Newcastle x Espanyol - ESPN e Disney+
Campeonato Português
- 16h15 - Casa Pia x Sporting - ESPN e Disney+
Campeonato Turco
- 15h30 - Gaziantep x Galatasaray - Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 16h - Birmingham x Ipswich - ESPN4 e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 13h30 - Preussen Münster x Paderborn - OneFootball
- 13h30 - Nuremberg x Darmstadt - OneFootball e Canal GOAT
Campeonato Ucraniano
- 12h - Rukh x Dínamo de Kiev - OneFootball
Campeonato Finlandês
- 12h - Inter Turku x Oulu - OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Campeonato Egípcio
- 12h - Wadi Degla x Pyramids - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Argentino
- 21h - Newell's Old Boys x Central Córdoba - Disney+
Campeonato Uruguaio
- 19h - Montevideo City Torque x Boston River - Disney+
Copa Paulista
- 20h - Paulista x Rio Branco - Paulistão (YouTube)
National Women's Soccer League
- 23h - Utah Royals x Kansas City Current - Canal GOAT