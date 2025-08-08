Jogos de hoje (08/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os telespectadores acompanham o Brasileirão Série B, amistosos internacionais na pré-temporada europeia, abertura do Campeonato Português e mais

Entre os jogos de hoje (08/08/25), tem a abertura da 21ª rodada da Série B. No Couto Pereira, o líder Coritiba recebe a Chapecoense. Em Araraquara, jogam Ferroviária e Amazonas.

Na Europa, o dia marca o pontapé inicial do Campeonato Português 2025/26. O atual campeão Sporting enfrenta o Casa Pia. A data também marca o começo do Campeonato Turco.



Além disso, há partidas do Campeonato Argentino, Uruguaio, Inglês e Alemão (segunda divisão) e amistosos internacionais com Chelsea, Bayer Leverkusen e Internazionale em campo.

Jogos de hoje de futebol (08/08/2025)

Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série B

19h - Ferroviária x Amazonas - Disney+

21h35 - Coritiba x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Amistoso Internacional

15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)



15h - Monaco x Internazionale - SportyNet (YouTube)

15h30 - Newcastle x Espanyol - ESPN e Disney+

Campeonato Português

16h15 - Casa Pia x Sporting - ESPN e Disney+

Campeonato Turco

15h30 - Gaziantep x Galatasaray - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h - Birmingham x Ipswich - ESPN4 e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

13h30 - Preussen Münster x Paderborn - OneFootball

13h30 - Nuremberg x Darmstadt - OneFootball e Canal GOAT

Campeonato Ucraniano

12h - Rukh x Dínamo de Kiev - OneFootball

Campeonato Finlandês

12h - Inter Turku x Oulu - OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Egípcio

12h - Wadi Degla x Pyramids - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Argentino

21h - Newell's Old Boys x Central Córdoba - Disney+



Campeonato Uruguaio

19h - Montevideo City Torque x Boston River - Disney+

Copa Paulista

20h - Paulista x Rio Branco - Paulistão (YouTube)

National Women's Soccer League

