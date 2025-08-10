Sport: Leão tem mais vitórias na Arena do Grêmio do que a equipe gaúcha; veja histórico
Ao todo foram disputados oito jogos, de 2014 até 2022, no novo estádio gremista; curiosamente, o Sport nunca havia vencido no Olímpico
O Sport enfrenta o Grêmio neste domingo (10), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.
Ainda sem vencer na competição, o Leão tem alguns bons motivos para acreditar que a sua primeira vitória sairá no Rio Grande do Sul.
O primeiro é que, embora não tenha vencido a equipe gaúcha nos dois últimos confrontos, o saldo é positivo para o time pernambucano no recorte dos últimos 10 anos.
De lá pra cá, Sport e Grêmio se enfrentaram em 14 oportunidades, com 8 vitórias rubro-negras, três empates e apenas duas vitórias do Imortal.
Esse recorte é tão positivo para a equipe pernambucana que, desde a inauguração da Arena do Grêmio, em 2012, o Sport tem mais vitórias que o próprio Grêmio em seu novo estádio, mesmo tendo marcado menos gols.
Foram 8 partidas disputadas na Arena, sendo a primeira delas pela Série A de 2014, com vitória por 2 x 0 dos donos da casa, e o último pela Série B de 2022, também com vitória gaúcha, desta vez por 3 x 0.
Além dessas, a outra vitória do Grêmio diante do Sport no seu novo estádio foi também a maior goleada do recorte, um 5 x 0, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2017. Nas outras cinco partidas, o Sport se saiu vencedor em quatro delas, com o único empate tendo acontecido pelo Brasileirão de 2015, placar de 1 x 1.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O número impressiona não apenas pelo fato de um visitante ter mais vitórias que o mandante, mas, sobretudo por que, enquanto mandou os seus jogos no Estádio Olímpico, o Grêmio nunca perdeu uma partida para o Sport.
- Sport anuncia oficialmente a contratação do lateral-direito Aderlan
- Lucas Lima diz que Sport trata como "guerra" jogo contra Grêmio
- Santa Cruz não baterá recorde de público da Arena de Pernambuco; que permanece com o Sport
- Sport anuncia renovação de contrato com Rafael Thyere; capitão chegará a oito temporadas no clube
Foram 21 jogos disputados em um intervalo de 56 anos, com 17 vitórias dos donos da casa e 4 empates. Curiosamente, o Sport também leva vantagem no único confronto entre as equipes em Porto Alegre que não foi disputado nos dois estádios já citados.
A partida em questão foi disputada em 1943, amistoso que terminou com vitória pernambucana por 3 x 0.
Todos os jogos entre Sport e Grêmio na Arena do Grêmio
- Grêmio 3 x 0 Sport - Série B 2022
- Grêmio 1 x 2 Sport - Série A 2021
- Grêmio 1 x 2 Sport - Série A 2020
- Grêmio 3 x 4 Sport - Série A 2018
- Grêmio 5 x 0 Sport - Série A 2017
- Grêmio 0 x 3 Sport - Série A 2016
- Grêmio 1 x 1 Sport - Série A 2015
- Grêmio 2 x 0 Sport - Série A 2014
Estatísticas
- Vitórias do Grêmio: 3
- Empates: 1
- Vitórias do Sport: 4
- Gols marcados pelo Grêmio: 16
- Gols marcados pelo Sport: 12