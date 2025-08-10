Sport: Leão tem mais vitórias na Arena do Grêmio do que a equipe gaúcha; veja histórico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo foram disputados oito jogos, de 2014 até 2022, no novo estádio gremista; curiosamente, o Sport nunca havia vencido no Olímpico

O Sport enfrenta o Grêmio neste domingo (10), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

Ainda sem vencer na competição, o Leão tem alguns bons motivos para acreditar que a sua primeira vitória sairá no Rio Grande do Sul.

O primeiro é que, embora não tenha vencido a equipe gaúcha nos dois últimos confrontos, o saldo é positivo para o time pernambucano no recorte dos últimos 10 anos.

De lá pra cá, Sport e Grêmio se enfrentaram em 14 oportunidades, com 8 vitórias rubro-negras, três empates e apenas duas vitórias do Imortal.

Esse recorte é tão positivo para a equipe pernambucana que, desde a inauguração da Arena do Grêmio, em 2012, o Sport tem mais vitórias que o próprio Grêmio em seu novo estádio, mesmo tendo marcado menos gols.

Foram 8 partidas disputadas na Arena, sendo a primeira delas pela Série A de 2014, com vitória por 2 x 0 dos donos da casa, e o último pela Série B de 2022, também com vitória gaúcha, desta vez por 3 x 0.

Além dessas, a outra vitória do Grêmio diante do Sport no seu novo estádio foi também a maior goleada do recorte, um 5 x 0, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2017. Nas outras cinco partidas, o Sport se saiu vencedor em quatro delas, com o único empate tendo acontecido pelo Brasileirão de 2015, placar de 1 x 1.

O número impressiona não apenas pelo fato de um visitante ter mais vitórias que o mandante, mas, sobretudo por que, enquanto mandou os seus jogos no Estádio Olímpico, o Grêmio nunca perdeu uma partida para o Sport.

Foram 21 jogos disputados em um intervalo de 56 anos, com 17 vitórias dos donos da casa e 4 empates. Curiosamente, o Sport também leva vantagem no único confronto entre as equipes em Porto Alegre que não foi disputado nos dois estádios já citados.

A partida em questão foi disputada em 1943, amistoso que terminou com vitória pernambucana por 3 x 0.

Todos os jogos entre Sport e Grêmio na Arena do Grêmio

Grêmio 3 x 0 Sport - Série B 2022

Grêmio 1 x 2 Sport - Série A 2021

Grêmio 1 x 2 Sport - Série A 2020

Grêmio 3 x 4 Sport - Série A 2018

Grêmio 5 x 0 Sport - Série A 2017



Grêmio 0 x 3 Sport - Série A 2016

Grêmio 1 x 1 Sport - Série A 2015

Grêmio 2 x 0 Sport - Série A 2014

