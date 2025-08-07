Santa Cruz não baterá recorde de público da Arena de Pernambuco; que permanece com o Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torcida tricolor deverá bater recorde próprio, mas, por questões de logística, não terá condição de bater marca que pertence ao rival

O Santa Cruz enfrenta o Sergipe no próximo sábado (9), às 17h, horário de Brasília, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025, na Arena de Pernambuco.

A partida é, sem dúvidas, a mais importante do clube nesta temporada e se torna ainda mais pelo fato do Tricolor precisa reverter a derrota por 2 x 1 sofrida no primeiro jogo, em Aracaju, para seguir vivo na briga pelo acesso.

E, todos sabemos, que quando o Santa Cruz mais precisa é quando a torcida tricolor mais chega junto. E, desta vez, não será diferente.

Até o momento desta publicação, já haviam sido comercializados mais de 31 mil ingressos para a partida, número que já configura o segundo maior público tricolor na Arena de Pernambuco.

A expectativa é de casa cheia e, muito provavelmente, o Santa Cruz quebrará o seu recorde próprio (34.746 contra o América-RN pela Série B 2014).

Mas, a torcida tricolor tem a chance de quebrar, também, o recorde geral da Arena de Pernambuco, que pertence ao seu maior rival, o Sport.

Santa Cruz não terá condições de bater recorde do Sport devido à divisão de torcidas

O recorde da Arena é de 45.500 torcedores, presentes no jogo da volta da Final do Campeonato Pernambucano 2024 disputada entre Sport e Náutico, com torcida única rubro-negra, que comemorou o título após um empate em 0 x 0.

Como não havia restrição no acesso a determinados assentos, a carga disponibilizada para a partida foi a máxima, o que não irá se repetir no duelo entre Santa Cruz e Sergipe, uma vez que haverá uma carga reservada à torcida do time sergipano, exigindo o isolamento das torcidas.

De qualquer maneira, a expectativa de público para a partida gira na casa dos 40 mil. O número, embora não suficiente para colocar a torcida tricolor no TOP 10 Geral, que envolve os jogos de seleções, de públicos da Arena, certamente o garantirá um espaço entre no Top 10 de clubes.

Atualmente, dos 10 maiores públicos de clubes na Arena, 9 pertencem ao Sport e um ao Náutico, sem presença tricolor.

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco

Geral (clubes e seleções)

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024

45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022

42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018

42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017

41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015

41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013

41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Apenas clubes