Transmissão América-MG x Remo ao vivo online: confira onde assistir
16º colocado na tabela da competição, Coelho busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento. Leão Azul tenta voltar ao G-4
América-MG e Remo entram em campo neste sábado (10), às 15h00 (horário de Brasília), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O time mineiro vive um momento crítico, já que não venceu nenhuma das últimas seis partidas e amarga a 16ª colocação na tabela, com apenas 21 pontos acumulados. A equipe busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento.
Em situação completamente distinta, o Remo ocupa a sexta colocação na tabela, com 30 pontos. Apesar de estar próxima do G-4, a equipe paraense vive momento instável após derrota contra o Ferroviária, por 2 a 0.
Onde assistir América-MG x Remo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo gratuitamente pelas seguintes plataformas:
- RedeTV (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
Enquanto a transmissão da RedeTV! também será disponibilizada nas plataformas digitais da emissora, Desimpedidos e SportyNet transmitem o jogo no Youtube. Não é necessário se inscrever nos canais.
Outras opções
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Competição: Série B - Rodada 21
- Data e Horário: 09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
América-MG: Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Miquéias, Kauã Diniz, Miguelito; Figueiredo, Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino)
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani; Marrony, Nico Ferreira e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.