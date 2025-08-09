Transmissão América-MG x Remo ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

16º colocado na tabela da competição, Coelho busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento. Leão Azul tenta voltar ao G-4

América-MG e Remo entram em campo neste sábado (10), às 15h00 (horário de Brasília), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O time mineiro vive um momento crítico, já que não venceu nenhuma das últimas seis partidas e amarga a 16ª colocação na tabela, com apenas 21 pontos acumulados. A equipe busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento.

Em situação completamente distinta, o Remo ocupa a sexta colocação na tabela, com 30 pontos. Apesar de estar próxima do G-4, a equipe paraense vive momento instável após derrota contra o Ferroviária, por 2 a 0.

Onde assistir América-MG x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo gratuitamente pelas seguintes plataformas:

RedeTV (TV aberta)

Desimpedidos (Youtube)

SportyNet (TV por assinatura e Youtube)

Enquanto a transmissão da RedeTV! também será disponibilizada nas plataformas digitais da emissora, Desimpedidos e SportyNet transmitem o jogo no Youtube. Não é necessário se inscrever nos canais.

Outras opções

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Competição: Série B - Rodada 21



Série B - Rodada 21 Data e Horário: 09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)



09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília) Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)



Arena Independência, Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Miquéias, Kauã Diniz, Miguelito; Figueiredo, Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani; Marrony, Nico Ferreira e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.