América-MG x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Coelho ocupa a 16ª colocação na tabela, e não vence há seis rodadas. Leão Azul espera voltar ao G-4, mas vive momento de instabilidade
O América-MG recebe o Remo na Arena Independência neste sábado (09), às 16h00 (horário de Brasília), em confronto pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.
Como chegam as equipes
Em má fase, o América-MG não venceu nenhuma de suas últimas seis partidas. A equipe de Belo Horizonte ocupa a 16ª colocação na tabela e busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento.
O Remo está em sexto lugar na classificação, mas vive uma fase de oscilação sob o comando do português António Oliveira. Na última rodada, a equipe foi derrotada em casa pela Ferroviária, por 2 a 0.
Onde assistir América-MG x Remo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Competição: Série B - Rodada 21
- Data e Horário: 09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
América-MG: Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Miquéias, Kauã Diniz, Miguelito; Figueiredo, Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino)
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani; Marrony, Nico Ferreira e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.