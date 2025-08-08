fechar
Onde assistir | Notícia

América-MG x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Coelho ocupa a 16ª colocação na tabela, e não vence há seis rodadas. Leão Azul espera voltar ao G-4, mas vive momento de instabilidade

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/08/2025 às 15:04
Jogadores do América-MG abraçados em comemoração de gol na Série B
Jogadores do América-MG abraçados em comemoração de gol na Série B - Mourão Panda/América-MG

O América-MG recebe o Remo na Arena Independência neste sábado (09), às 16h00 (horário de Brasília), em confronto pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes

Em má fase, o América-MG não venceu nenhuma de suas últimas seis partidas. A equipe de Belo Horizonte ocupa a 16ª colocação na tabela e busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento.

O Remo está em sexto lugar na classificação, mas vive uma fase de oscilação sob o comando do português António Oliveira. Na última rodada, a equipe foi derrotada em casa pela Ferroviária, por 2 a 0.

Onde assistir América-MG x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Competição: Série B - Rodada 21
  • Data e Horário: 09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Miquéias, Kauã Diniz, Miguelito; Figueiredo, Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani; Marrony, Nico Ferreira e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

