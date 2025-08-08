América-MG x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coelho ocupa a 16ª colocação na tabela, e não vence há seis rodadas. Leão Azul espera voltar ao G-4, mas vive momento de instabilidade

O América-MG recebe o Remo na Arena Independência neste sábado (09), às 16h00 (horário de Brasília), em confronto pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes

Em má fase, o América-MG não venceu nenhuma de suas últimas seis partidas. A equipe de Belo Horizonte ocupa a 16ª colocação na tabela e busca a vitória para não entrar na zona de rebaixamento.

O Remo está em sexto lugar na classificação, mas vive uma fase de oscilação sob o comando do português António Oliveira. Na última rodada, a equipe foi derrotada em casa pela Ferroviária, por 2 a 0.

Onde assistir América-MG x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV (TV aberta)

Desimpedidos (Youtube)

SportyNet (TV por assinatura e Youtube)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Competição: Série B - Rodada 21



Série B - Rodada 21 Data e Horário: 09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)



09/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília) Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)



Arena Independência, Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Miquéias, Kauã Diniz, Miguelito; Figueiredo, Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani; Marrony, Nico Ferreira e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.