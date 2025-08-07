fechar
Onde assistir | Notícia

Ferroviária x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe de Araraquara voltou a vencer e deixou a zona de rebaixamento, mas segue em busca de resultados positivos. Time de Manaus está na lanterna

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/08/2025 às 15:53
Jogadores da Ferroviária antes de partida na Série B
Jogadores da Ferroviária antes de partida na Série B - Reprodução/ Ferroviária

Ferroviária e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como chegam as equipes

A Ferroviária deixou a zona de rebaixamento na rodada anterior após vencer o Remo, pelo placar de 2 a 0, em pleno Mangueirão. O resultado marcou o encerramento de uma sequência de seis partidas sem vitórias.

O Amazonas, por outro lado, empatou seus três últimos jogos na Série B. O último resultado foi contra o líder Goiás, por 2 a 2. Porém, a equipe de Manaus está na lanterna da competição, com apenas 20 pontos.

Onde assistir Ferroviária x Amazonas ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Competição: Série B - Rodada 21
  • Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Thiago Lopes, Ricardinho, Albano e Juninho; Fabrício Daniel e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

Amazonas: Renan; Castrillón, Diego Borges, Bruno Ramires e Fabiano; Vásquez, Erick Varão, Joaquín Torres, Zabala e Kevin Ramírez; Gabriel Novaes. Técnico: Márcio Zanardi.

