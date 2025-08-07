Ferroviária x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe de Araraquara voltou a vencer e deixou a zona de rebaixamento, mas segue em busca de resultados positivos. Time de Manaus está na lanterna
Ferroviária e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como chegam as equipes
A Ferroviária deixou a zona de rebaixamento na rodada anterior após vencer o Remo, pelo placar de 2 a 0, em pleno Mangueirão. O resultado marcou o encerramento de uma sequência de seis partidas sem vitórias.
O Amazonas, por outro lado, empatou seus três últimos jogos na Série B. O último resultado foi contra o líder Goiás, por 2 a 2. Porém, a equipe de Manaus está na lanterna da competição, com apenas 20 pontos.
Onde assistir Ferroviária x Amazonas ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Competição: Série B - Rodada 21
- Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Thiago Lopes, Ricardinho, Albano e Juninho; Fabrício Daniel e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.
Amazonas: Renan; Castrillón, Diego Borges, Bruno Ramires e Fabiano; Vásquez, Erick Varão, Joaquín Torres, Zabala e Kevin Ramírez; Gabriel Novaes. Técnico: Márcio Zanardi.