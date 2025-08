ESPN comemora audiência absurda da Série B do Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ESPN bombou na audiência em seu primeiro semestre, segundo dados do Kantar Ibope, e compartilhados na coluna Outro Canal, do site F5.

Com um pacote de torneios europeus e com a Série B do Campeonato Brasileiro, a emissora emplacou um aumento de 18% do alcance em seus canais. O que totaliza em torno de 6,6 milhões de casas com TV por assinatura, e 12,6 milhões de pessoas. Se comparado a 2024, a alavancada foi de 12%.

Entre janeiro e junho, 5,5 milhões de domicílios consumiram os programas do canal, levando um aumento de 23% em relação ao ano passado. O grande responsável por esse sucesso são as transmissões da Série B do Brasileirão, que já alcançaram 2,2 milhões de domicílios. O ápice foi na partida de Paysandu x Athletico-PR, que fez o canal de esportes da Globo, SporTV, comer poeira, com a liderança da TV paga com 44% mais audiência que a sua concorrente, segundo o colunista Gabirel Vaquer.

Sem nada a perder, a ESPN tratou a Série B como algo de grande relevância e não mediu esforços, vide que renovou seu time de narradores e comentaristas e ampliou sua equipe de vários correspondentes espalhados por diversos estados.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br