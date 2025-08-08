Grêmio x Sport: confira a provável escalação do Leão da Ilha para o duelo em Porto Alegre
Equipe pernambucana conta com reforços e segue em busca de sua primeira vitória na competição. Daniel Paulista pode promover mudanças no time titular
Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Sport se prepara para encarar o Grêmio, em duelo que será disputado no próximo domingo (10), às 20h30 (horário de Brasília).
A equipe pernambucana conta com um reforço para a partida em Porto Alegre. Anunciado oficialmente nesta sexta-feira (08) e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o lateral-direito Aderlan pode ser relacionado pelo técnico Daniel Paulista.
Outro jogador importante para o elenco rubro-negro que estará à disposição do treinador é o meia Lucas Lima, que perdeu a última partida devido à uma suspensão. O camisa 10 do Leão deve ser escalado novamente no time titular.
Confira a provável escalação do Sport
Com a volta de Lucas Lima, o argentino Atencio, cuja atuação na partida contra o Bahia foi criticada, deve retornar ao banco de reservas. Apesar da fase ruim, não são esperadas mudanças drásticas no elenco titular.
Portanto, o técnico Daniel Paulista deve levar à campo a seguinte escalação: Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Matheusinho e Derik Lacerda.
O Leão da Ilha busca a vitória contra o Imortal para encerrar o incômodo jejum de 19 partidas sem vitórias, que dura desde o mês de março. A sequência negativa é a maior da história do clube pernambucano. O Sport é o lanterna do Brasileirão, com 6 pontos conquistados.