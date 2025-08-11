Náutico divulga primeira parcial de ingressos garantidos para jogo contra o Anápolis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torcida alvirrubra promete encher estádio em meio à grande fase do Timbu, que pode garantir a classificação ao quadrangular com uma vitória

Em grande fase, o Náutico se prepara para encarar o Anápolis, nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C, em busca de uma vitória para garantir a vaga no quadrangular final da competição.

A partida será disputada no próximo domingo (17) e contará com a presença da massa alvirrubra. O Náutico está invicto há nove rodadas e ocupa a segunda colocação na tabela.

O Timbu já divulgou a primeira parcial de ingressos comercializados para o confronto contra a equipe goiana, que está em 14º lugar na classificação.

Quantos ingressos foram vendidos?

Segundo a última parcial disponibilizada pelo clube alvirrubro, 7.524 ingressos foram vendidos para a partida.

Todos os bilhetes promocionais disponibilizados para o confronto, nos setores Hexa, Caldeirão e Vermelho já estão esgotados.

Os ingressos seguem em seu preço integral e podem ser adquiridos pelo público geral através do site FutebolCard, e pelo site maisfieldonordeste, para os sócios.

Confira os valores