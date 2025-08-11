fechar
Nautico | Notícia

Náutico divulga primeira parcial de ingressos garantidos para jogo contra o Anápolis

Torcida alvirrubra promete encher estádio em meio à grande fase do Timbu, que pode garantir a classificação ao quadrangular com uma vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/08/2025 às 16:01
Imagem da torcida do N&aacute;utico nos Aflitos
Imagem da torcida do Náutico nos Aflitos - JAILTON JR./JC IMAGEM

Em grande fase, o Náutico se prepara para encarar o Anápolis, nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C, em busca de uma vitória para garantir a vaga no quadrangular final da competição.

A partida será disputada no próximo domingo (17) e contará com a presença da massa alvirrubra. O Náutico está invicto há nove rodadas e ocupa a segunda colocação na tabela.

O Timbu já divulgou a primeira parcial de ingressos comercializados para o confronto contra a equipe goiana, que está em 14º lugar na classificação.

Quantos ingressos foram vendidos?

Segundo a última parcial disponibilizada pelo clube alvirrubro, 7.524 ingressos foram vendidos para a partida.

Todos os bilhetes promocionais disponibilizados para o confronto, nos setores Hexa, Caldeirão e Vermelho já estão esgotados.

Os ingressos seguem em seu preço integral e podem ser adquiridos pelo público geral através do site FutebolCard, e pelo site maisfieldonordeste, para os sócios.

Confira os valores

  • Setor Hexa: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)
  • Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)
  • Setor Vermelho: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)
  • Cadeiras: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

