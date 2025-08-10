Náutico bate o Londrina com golaço de Bruno Mezenga e praticamente garante a classificação na Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timbu vence o Londrina, chega à vice-liderança e atinges as impressionantes marcas de 9 jogos de invencibilidade e de 7 sem sofrer gols

A um passo da vaga! O Náutico foi até o Estádio do Café e venceu o Londrina pelo placar de 2 x 0 neste domingo (10), em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025.

Além de bater um tabu de nunca ter vencido a equipe paranaense como visitante, o Timbu assume agora a 2ª colocação na tabela de classificação, ultrapassando a Ponte Preta e chegando aos 29 pontos.

Restando três rodadas para o fim da primeira fase, o Timbu atinge a pontuação e o número de vitórias (8), que sempre garantiu um lugar entre os oito primeiros desde que a terceirona passou a ser disputada no atual formato.

Além disso, passa ainda mais a depender apenas de si para garantir um lugar no G4 e ter a vantagem de jogar nos Aflitos na última rodada do quadrangular do acesso, ao qual garante uma vaga vencendo o Anápolis na próxima rodada.

De "Inacreditável FC" a "Puskás": Bruno Mezenga se redime de gol perdido e lidera vitória alvirrubra

O jogo começou truncado. Embora sem conseguir grandes finalizações, o Londrina era claramente superior na partida, o que irritou o técnico Hélio dos Anjos, que não escondeu sua insatisfação à beira do gramado.

Mas, aos 17 minutos, o Náutico recebeu um presentaço do goleiro Luiz Daniel.

Após chute de Raimar, o camisa 1 do Londrina espalmou para o alto. Na descida, se atrapalhou ao tentar socar a bola e deixou a bola de graça para Bruno Mezenga, que furou em cima da linha, perdendo um dos gols mais feitos da história do futebol.

O Londrina chegou com real perigo apenas uma vez, com Canela, que fez jus ao apelido, e cara a cara com Muriel, mandou por cima.

Se tinha perdido um gol inacreditável nos primeiros 45 minutos, o camisa 80 do Timbu tinha reservado uma atuação de gala para o segundo tempo.

Aos 18 minutos, a zaga alvirrubra tentou lançamento para Hélio Borges, que perdeu pelo ar para a defesa do Londrina.

Na sequência, sem pensar duas vezes, e sem deixar a bola cair no chão, Bruno Mezenga acertou um chutaço de canhota, encobrindo o goleiro e marcando um gol que, sem exagero, pode postular uma candidatura ao prêmio Puskás.

E o repertório do atacante estava longe do fim. Aos 22, ajeitou de peito para Hélio Borges dentro da área e o camisa 11 mandou na trave. Aos 26, Bruno Mezenga curtiu uma de ponta e cruzou na medida para Marco Antônio cortar a zaga e subir livre, testando como manda o manual e ampliando o placar.

Aos 34, Alison, que era o último homem da defesa do Londrina, foi expulso por falta em Kayon.

Restou ao Timbu administrar, garantir a vitória e a impressionante marca de sete jogos sem sofrer gols em sequência nesta Série C.

Próximos jogos

O Náutico volta a campo no próximo domingo (17), quando recebe o Anápolis, nos Aflitos, pela 17ª rodada. A partida está marcada para às 17h, horário de Brasília.

Um pouco mais cedo, no mesmo dia, o Londrina visita o Brusque, Estádio Augusto Bauer, às 16h30.

Ficha do jogo

Londrina 0 x 2 Náutico: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025



16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025 Data e Horário: Domingo (10/08), às 11h, horário de Brasília



Domingo (10/08), às 11h, horário de Brasília Local: Estádio do Café, em Londrina

Escalações

Londrina



Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Zé Breno (Caio Rafael) e Eliel (Robson); Canela (Thauan), João Tavares (Vitinho) e Quirino - Roger Silva

Náutico

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro, Carlinhos e Raimar; Auremir (Rayan), Igor Pereira e Marco Antônio; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges (Wederson) e Bruno Mezenga - Hélio dos Anjos

Arbitragem

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

Assistente 1: Franca Costa (RN)

Assistente 2: João Henrique Queiroz Da Silva (RN)

Quarto árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo (PR)

Cartões

Amarelo: Auremir, Hélio Borges e Igor Pereira (Náutico)

Vermelho: Alison (Londrina)

Notas do Escrete (Ednaldo Santos)