Náutico bate o Londrina com golaço de Bruno Mezenga e praticamente garante a classificação na Série C
Timbu vence o Londrina, chega à vice-liderança e atinges as impressionantes marcas de 9 jogos de invencibilidade e de 7 sem sofrer gols
A um passo da vaga! O Náutico foi até o Estádio do Café e venceu o Londrina pelo placar de 2 x 0 neste domingo (10), em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025.
Além de bater um tabu de nunca ter vencido a equipe paranaense como visitante, o Timbu assume agora a 2ª colocação na tabela de classificação, ultrapassando a Ponte Preta e chegando aos 29 pontos.
Restando três rodadas para o fim da primeira fase, o Timbu atinge a pontuação e o número de vitórias (8), que sempre garantiu um lugar entre os oito primeiros desde que a terceirona passou a ser disputada no atual formato.
Além disso, passa ainda mais a depender apenas de si para garantir um lugar no G4 e ter a vantagem de jogar nos Aflitos na última rodada do quadrangular do acesso, ao qual garante uma vaga vencendo o Anápolis na próxima rodada.
De "Inacreditável FC" a "Puskás": Bruno Mezenga se redime de gol perdido e lidera vitória alvirrubra
O jogo começou truncado. Embora sem conseguir grandes finalizações, o Londrina era claramente superior na partida, o que irritou o técnico Hélio dos Anjos, que não escondeu sua insatisfação à beira do gramado.
Mas, aos 17 minutos, o Náutico recebeu um presentaço do goleiro Luiz Daniel.
Após chute de Raimar, o camisa 1 do Londrina espalmou para o alto. Na descida, se atrapalhou ao tentar socar a bola e deixou a bola de graça para Bruno Mezenga, que furou em cima da linha, perdendo um dos gols mais feitos da história do futebol.
O Londrina chegou com real perigo apenas uma vez, com Canela, que fez jus ao apelido, e cara a cara com Muriel, mandou por cima.
Se tinha perdido um gol inacreditável nos primeiros 45 minutos, o camisa 80 do Timbu tinha reservado uma atuação de gala para o segundo tempo.
Aos 18 minutos, a zaga alvirrubra tentou lançamento para Hélio Borges, que perdeu pelo ar para a defesa do Londrina.
Na sequência, sem pensar duas vezes, e sem deixar a bola cair no chão, Bruno Mezenga acertou um chutaço de canhota, encobrindo o goleiro e marcando um gol que, sem exagero, pode postular uma candidatura ao prêmio Puskás.
E o repertório do atacante estava longe do fim. Aos 22, ajeitou de peito para Hélio Borges dentro da área e o camisa 11 mandou na trave. Aos 26, Bruno Mezenga curtiu uma de ponta e cruzou na medida para Marco Antônio cortar a zaga e subir livre, testando como manda o manual e ampliando o placar.
Aos 34, Alison, que era o último homem da defesa do Londrina, foi expulso por falta em Kayon.
Restou ao Timbu administrar, garantir a vitória e a impressionante marca de sete jogos sem sofrer gols em sequência nesta Série C.
Próximos jogos
O Náutico volta a campo no próximo domingo (17), quando recebe o Anápolis, nos Aflitos, pela 17ª rodada. A partida está marcada para às 17h, horário de Brasília.
Um pouco mais cedo, no mesmo dia, o Londrina visita o Brusque, Estádio Augusto Bauer, às 16h30.
Ficha do jogo
- Londrina 0 x 2 Náutico: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025
- Data e Horário: Domingo (10/08), às 11h, horário de Brasília
- Local: Estádio do Café, em Londrina
Escalações
Londrina
- Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Zé Breno (Caio Rafael) e Eliel (Robson); Canela (Thauan), João Tavares (Vitinho) e Quirino - Roger Silva
Náutico
- Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro, Carlinhos e Raimar; Auremir (Rayan), Igor Pereira e Marco Antônio; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges (Wederson) e Bruno Mezenga - Hélio dos Anjos
Arbitragem
- Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)
- Assistente 1: Franca Costa (RN)
- Assistente 2: João Henrique Queiroz Da Silva (RN)
- Quarto árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo (PR)
Cartões
- Amarelo: Auremir, Hélio Borges e Igor Pereira (Náutico)
- Vermelho: Alison (Londrina)
Notas do Escrete (Ednaldo Santos)
- Muriel - 7
- Arnaldo - 7
- João Maistro - 7
- Carlinhos - 7
- Raimar - 8
- Auremir - 6
- Igor Pereira - 6
- Marco Antônio - 8
- Igor Bolt - 5
- Kayon - 6
- Hélio Borges - 7
- Bruno Mezenga - 8
- Hélio dos Anjos -7