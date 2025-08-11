O que o Náutico precisa para avançar na Série C? Confira o cenário e a pontuação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após vencer a equipe do Londrina e quebrar o tabu de 21 anos, o Timba segue firme como um dos grandes favoritos ao acesso na Série C.

Com 16 rodadas disputadas na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico ocupa a 2ª colocação com 29 pontos e segue firme na briga por uma vaga na segunda fase. Mas afinal, quantos pontos o Timbu precisa somar para garantir a classificação entre os oito primeiros?

O que o Náutico precisa para se classificar para a próxima fase?

Com base na média das últimas três temporadas, o time precisaria somar pelo menos 28 pontos para garantir vaga na segunda fase da Série C.

Segundo o site Ogol, clubes que atingem 30 pontos têm 99% de chances de avançar para o quadrangular final, a fase decisiva da competição.

Para garantir a classificação matemática, o Náutico precisa vencer o próximo jogo, que será nos Aflitos contra o Anápolis. Essa vitória daria 32 pontos ao Timbu, assegurando a vaga.

Vantagens no quadrangular

Quanto melhor for a colocação do Náutico na tabela, maiores serão suas vantagens no quadrangular.

Além de um chaveamento potencialmente favorável, o time poderá jogar em casa na última rodada dessa fase decisiva, aumentando suas chances de acesso.

Chaveamento da próxima fase

Primeiro grupo: 1º, 4º, 5º e 8º

1º, 4º, 5º e 8º Segundo Grupo: 2º, 3º, 6º e 7º

As equipes jogam entre si em turno e returno, e os dois melhores de cada chave conquistam o acesso para a Série B.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h

19h Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 23/08 (domingo)

23/08 (domingo) Horário: 17h

17h Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP