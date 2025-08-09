fechar
Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Santa Cruz x Sergipe hoje (09/08): Veja o placar parcial e gols

A Cobra Coral precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar direto para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 09/08/2025 às 17:01
Vestiário do Santa Cruz antes do jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco
Vestiário do Santa Cruz antes do jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco - Instagram/Santa Cruz

Santa Cruz x Sergipe se enfrentam neste sábado (9). O duelo, que acontece na Arena de Pernambuco, é válido pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, o Gipão venceu por 2x1.

Leia Também

Em caso de vitória coral por um gol de diferença, a decisão vai para os pênltis. Se o confronto acabar empatado, o Tricolor está eliminado e coloca um ponto final na temporada.

Veja o resultado do jogo do Santa Cruz x Sergipe hoje (09/08)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Matéria em atualização

Leia também

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série D

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Basta o 1 x 0? Veja resultado que o Santa Cruz precisa para eliminar o Sergipe e seguir vivo na Série D
Santa Cruz

Basta o 1 x 0? Veja resultado que o Santa Cruz precisa para eliminar o Sergipe e seguir vivo na Série D

Compartilhe

Tags