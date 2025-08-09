Santa Cruz x Sergipe pela Série D: Veja os melhores momentos e pênaltis
O time coral venceu por 2x1 o Sergipe no tempo normal e ainda passou pelo Gipão com um triunfo por 5x4 nos pênaltis, com grande atuação de Rokenedy
Na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Santa Cruz venceu o Sergipe nos pênaltis por 5x4 neste domingo (9). O confronto foi válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
O jogo foi cheio de emoção, pois o Santa Cruz venceu no tempo normal por 2x1, placar idêntico ao da vitória do Sergipe na ida. Os gols do Santa Cruz foram marcados por Matheus Henrique (contra) e Thiago Galhardo, enquanto Felipe Pará descontou para o Gipão.
O goleiro Rokenedy teve um momento de falha no gol do Sergipe, deixando a bola passar por baixo das pernas, assim como já havia acontecido no primeiro jogo em Aracaju. No entanto, ele se redimiu na disputa por pênaltis, defendendo duas cobranças, incluindo a última que garantiu a classificação.
Veja os melhores momentos de Santa Cruz x Sergipe pela Série D