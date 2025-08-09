fechar
Futebol |

Se o Santa vencer o Sergipe, está na Série C? Veja quantos jogos faltam para o acesso

Confronto é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D e possui status de "jogo do ano" para o Santa Cruz; veja o que está em jogo

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 17:02 | Atualizado em 09/08/2025 às 17:18
O Santa Cruz goleou o Horizonte por 4 x 0, neste domingo (27) no Arruda. Jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.
O Santa Cruz goleou o Horizonte por 4 x 0, neste domingo (27) no Arruda. Jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. - Thiago Galhardo

Santa Cruz enfrenta o Sergipe neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025.

Tendo perdido por 2 x 1 no primeiro jogo, em Aracaju, a Cobra Coral precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às oitavas-de-final ou de um vitória por um gol para pelo menos levar a decisão para os pênaltis.

A classificação diante do Sergipe, claro, é muito importante, mas é apenas uma etapa rumo ao grande objetivo tricolor na temporada: O acesso à Série C.

Para isso, além da classificação neste sábado, o Santa terá que passar por mais dois mata-matas.

Chaveamento da Série D 2025; veja caminho tricolor até o acesso

Ao todos, 32 times disputam o mata-mata da Série D, que se inicia nesta segunda fase.

Este número será reduzido para 16 nas oitavas-de-final, para oito nas quartas-de-final e, finalmente para quatro times nas semifinais.

Esses quatro, portanto, serão os times que garantirão o acesso à Série C 2026.

Sendo assim, para poder comemorar o acesso, o Santa precisará, além de passar pelo Sergipe, disputar mais dois mata-matas e um total de quatro jogos.

O adversário nas oitavas-de-final já está praticamente definido, uma vez que o Altos-PI venceu o Independência por 5 x 1, fora de casa, e tem larguíssima vantagem no confronto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Veja o chaveamento completo:

Segunda fase

  • Maranhão x Tuna Luso
  • Central x Lagarto
  • Manaus x Imperatriz
  • Juazeirense x América-RN
  • Independência x Altos
  • Sergipe x Santa Cruz
  • Sampaio Corrêa x Manauara
  • Ferroviário x ASA
  • Maricá x Aparecidense
  • Goiatuba x São José-RS
  • Luverdense x Rio Branco-ES
  • Marcílio Dias x Inter de Limeira
  • Mixto-MT x Portuguesa
  • Joinville x Cianorte
  • Água Santa x Ceilândia
  • Cascavel x Barra-SC

Oitavas-de-final

  • Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto
  • Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN
  • Independência-AC ou Altos × Sergipe ou Santa Cruz
  • Sampaio Corrêa ou Manauara × Ferroviário ou ASA
  • Maricá ou Aparecidense × Goiatuba ou São José-RS
  • Luverdense ou Rio Branco-ES × Marcílio Dias ou Inter de Limeira
  • Mixto ou Portuguesa × Joinville ou Cianorte
  • Água Santa ou Ceilândia × FC Cascavel ou Barra-SC

Quartas-de-final

Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Leia também

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série D

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Resultado do jogo do Santa Cruz x Sergipe hoje (09/08): Veja o placar parcial e gols
Série D

Resultado do jogo do Santa Cruz x Sergipe hoje (09/08): Veja o placar parcial e gols

Compartilhe

Tags