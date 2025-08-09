Se o Santa vencer o Sergipe, está na Série C? Veja quantos jogos faltam para o acesso
Confronto é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D e possui status de "jogo do ano" para o Santa Cruz; veja o que está em jogo
O Santa Cruz enfrenta o Sergipe neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025.
Tendo perdido por 2 x 1 no primeiro jogo, em Aracaju, a Cobra Coral precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às oitavas-de-final ou de um vitória por um gol para pelo menos levar a decisão para os pênaltis.
A classificação diante do Sergipe, claro, é muito importante, mas é apenas uma etapa rumo ao grande objetivo tricolor na temporada: O acesso à Série C.
Para isso, além da classificação neste sábado, o Santa terá que passar por mais dois mata-matas.
Chaveamento da Série D 2025; veja caminho tricolor até o acesso
Ao todos, 32 times disputam o mata-mata da Série D, que se inicia nesta segunda fase.
Este número será reduzido para 16 nas oitavas-de-final, para oito nas quartas-de-final e, finalmente para quatro times nas semifinais.
Esses quatro, portanto, serão os times que garantirão o acesso à Série C 2026.
Sendo assim, para poder comemorar o acesso, o Santa precisará, além de passar pelo Sergipe, disputar mais dois mata-matas e um total de quatro jogos.
O adversário nas oitavas-de-final já está praticamente definido, uma vez que o Altos-PI venceu o Independência por 5 x 1, fora de casa, e tem larguíssima vantagem no confronto.
Veja o chaveamento completo:
Segunda fase
- Maranhão x Tuna Luso
- Central x Lagarto
- Manaus x Imperatriz
- Juazeirense x América-RN
- Independência x Altos
- Sergipe x Santa Cruz
- Sampaio Corrêa x Manauara
- Ferroviário x ASA
- Maricá x Aparecidense
- Goiatuba x São José-RS
- Luverdense x Rio Branco-ES
- Marcílio Dias x Inter de Limeira
- Mixto-MT x Portuguesa
- Joinville x Cianorte
- Água Santa x Ceilândia
- Cascavel x Barra-SC
Oitavas-de-final
- Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto
- Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN
- Independência-AC ou Altos × Sergipe ou Santa Cruz
- Sampaio Corrêa ou Manauara × Ferroviário ou ASA
- Maricá ou Aparecidense × Goiatuba ou São José-RS
- Luverdense ou Rio Branco-ES × Marcílio Dias ou Inter de Limeira
- Mixto ou Portuguesa × Joinville ou Cianorte
- Água Santa ou Ceilândia × FC Cascavel ou Barra-SC
Quartas-de-final
Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha