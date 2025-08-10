fechar
Santa Cruz | Notícia

Próximo jogo do Santa Cruz: Mandos de campo e data dos jogos

Tricolor enfrentará o Altos, do Piauí, nas oitavas-de-final da Série D 2025; veja data dos jogos e quem começa a decisão jogando em casa

Por Victor Peixoto' Publicado em 10/08/2025 às 12:30 | Atualizado em 10/08/2025 às 14:11
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz - Instagram/SCFC

Faltam mais quatro jogos! O Santa Cruz passou pelo Sergipe e agora terá que passar por mais dois mata-matas para conquistar o acesso à Série C 2026.

O primeiro deles será contra o Altos, do Piauí, que atropelou o Independência, do Acre, na segunda fase com um placar de 8 x 2 no agregado.

O primeiro jogo do confronto, válido pelas oitavas-de-final da Série D, será no próximo fim de semana, no sábado (16) ou domingo (18). A data e horários exatos ainda serão divulgados pela CBF após o término da segunda fase.

Jogo de ida será na Arena de Pernambuco; decisão fica para o Piauí

 

Como tem melhor campanha que o tricolor, a equipe piauiense terá a vantagem de fazer o jogo da volta em Teresina.

Portanto, a decisão começa na Arena de Pernambuco e termina no Lindolfinho.

Como dito, os jogos das oitavas-de-final da Série D 2025 estão previstos já para os dois próximos finais de semana.

Veja as datas:

Jogo de ida 

  • Santa Cruz x Altos-PISábado (16/08) ou domingo (17/08), na Arena de Pernambuco

Jogo de volta

Altos-PI x Santa Cruz - Sábado (24/08) ou domingo (24/08), no Lindolfinho

Chaveamento da Série D 2025; veja caminho tricolor até o acesso

Oitavas-de-final

  • Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto
  • Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN
  • Altos × Santa Cruz
  • Manauara × ASA
  • Goiatuba x Aparecidense
  • Luverdense ou Rio Branco-ES × Inter de Limeira
  • Mixto × Joinville ou Cianorte
  • Ceilândia × Barra-SC

Times à esquerda decidem o jogo da volta em casa

Quartas-de-final 

Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

