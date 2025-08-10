Próximo jogo do Santa Cruz: Mandos de campo e data dos jogos
Tricolor enfrentará o Altos, do Piauí, nas oitavas-de-final da Série D 2025; veja data dos jogos e quem começa a decisão jogando em casa
Faltam mais quatro jogos! O Santa Cruz passou pelo Sergipe e agora terá que passar por mais dois mata-matas para conquistar o acesso à Série C 2026.
O primeiro deles será contra o Altos, do Piauí, que atropelou o Independência, do Acre, na segunda fase com um placar de 8 x 2 no agregado.
O primeiro jogo do confronto, válido pelas oitavas-de-final da Série D, será no próximo fim de semana, no sábado (16) ou domingo (18). A data e horários exatos ainda serão divulgados pela CBF após o término da segunda fase.
Jogo de ida será na Arena de Pernambuco; decisão fica para o Piauí
Como tem melhor campanha que o tricolor, a equipe piauiense terá a vantagem de fazer o jogo da volta em Teresina.
Portanto, a decisão começa na Arena de Pernambuco e termina no Lindolfinho.
Como dito, os jogos das oitavas-de-final da Série D 2025 estão previstos já para os dois próximos finais de semana.
Veja as datas:
Jogo de ida
- Santa Cruz x Altos-PI - Sábado (16/08) ou domingo (17/08), na Arena de Pernambuco
Jogo de volta
Altos-PI x Santa Cruz - Sábado (24/08) ou domingo (24/08), no Lindolfinho
Chaveamento da Série D 2025; veja caminho tricolor até o acesso
Oitavas-de-final
- Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto
- Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN
- Altos × Santa Cruz
- Manauara × ASA
- Goiatuba x Aparecidense
- Luverdense ou Rio Branco-ES × Inter de Limeira
- Mixto × Joinville ou Cianorte
- Ceilândia × Barra-SC
Times à esquerda decidem o jogo da volta em casa
Quartas-de-final
Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha