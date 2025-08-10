Próximo jogo do Santa Cruz: Mandos de campo e data dos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor enfrentará o Altos, do Piauí, nas oitavas-de-final da Série D 2025; veja data dos jogos e quem começa a decisão jogando em casa

Faltam mais quatro jogos! O Santa Cruz passou pelo Sergipe e agora terá que passar por mais dois mata-matas para conquistar o acesso à Série C 2026.

O primeiro deles será contra o Altos, do Piauí, que atropelou o Independência, do Acre, na segunda fase com um placar de 8 x 2 no agregado.

O primeiro jogo do confronto, válido pelas oitavas-de-final da Série D, será no próximo fim de semana, no sábado (16) ou domingo (18). A data e horários exatos ainda serão divulgados pela CBF após o término da segunda fase.

Jogo de ida será na Arena de Pernambuco; decisão fica para o Piauí

Como tem melhor campanha que o tricolor, a equipe piauiense terá a vantagem de fazer o jogo da volta em Teresina.

Portanto, a decisão começa na Arena de Pernambuco e termina no Lindolfinho.

Como dito, os jogos das oitavas-de-final da Série D 2025 estão previstos já para os dois próximos finais de semana.

Veja as datas:

Jogo de ida

Santa Cruz x Altos-PI - Sábado (16/08) ou domingo (17/08), na Arena de Pernambuco

Jogo de volta

Altos-PI x Santa Cruz - Sábado (24/08) ou domingo (24/08), no Lindolfinho

Chaveamento da Série D 2025; veja caminho tricolor até o acesso

Oitavas-de-final

Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto

Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN

Altos × Santa Cruz

Manauara × ASA

Goiatuba x Aparecidense

Luverdense ou Rio Branco-ES × Inter de Limeira

Mixto × Joinville ou Cianorte

Ceilândia × Barra-SC

Times à esquerda decidem o jogo da volta em casa

Quartas-de-final

Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.

8ª melhor campanha x Melhor campanha

5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha