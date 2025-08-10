Central marca no último minuto, elimina o Lagarto e avança às oitavas de final da Série D pela primeira vez
Hítalo marcou de cabeça aos 57' minutos do segundo tempo e garantiu a classificação da Patativa para enfrentar o Maranhão na próxima fase
Avante, Patativa! O Central foi valente e no minuto final da segunda etapa buscou o empate contra o Lagarto para chegar nas oitavas de final do Brasileirão Série D pela primeira vez.
O jogo disputado no domingo (10/08), no Estádio Barretão, em Sergipe, terminou 2 a 2. Como a equipe pernambucana venceu a ida por 1 a 0, se classificou na soma dos placares.
Depois de bola levantar na área por Augusto Potiguar na primeira trave, Hítalo desviou de cabeça para o fundo das redes. Detalhe: o time sergipano havia marcado cinco minutos antes.
Chaveamento do Brasileirão Série D 2025
O Alvinegro vai enfrentar o Maranhão, que eliminou o Tuna Luso, com a vantagem de decidir no Lacerdão por ter melhor campanha. As datas e horários ainda serão definidos pela CBF.
Restam 16 equipes na competição nacional, mas apenas quatro (somente os semifinalistas) sobem para à Serie C. Portanto, o próxima mata-mata ainda não define o acesso no Brasileirão.
Oitavas de final
- 16/08 ou 17/08 - Maranhão × Central.
- 23/08 ou 24/08 - Central x Maranhão.