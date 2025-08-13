fechar
Serie D | Notícia

Altos-PI é melhor do que o Sergipe? Tudo sobre o rival do Santa Cruz na oitavas de final da Série D 2025

O comentarista Igor Moura, da Rádio Jornal e TV Jornal, avalia os pontos fortes e fracos do adversário do Tricolor por vaga nas quartas de final

Por Robert Sarmento Publicado em 13/08/2025 às 11:26
Júnior Mandacaru, atacante e artilheiro do Altos-PI
Júnior Mandacaru, atacante e artilheiro do Altos-PI - Samuka/Instagram/Altos

Com a classificação para as oitavas de final do Brasileirão Série D 2025, após eliminar o Sergipe nos pênaltis, a torcida do Santa Cruz volta as atenções para o novo adversário: o Altos-PI.

O primeiro duelo será na segunda-feira (18/08), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. A pergunta que paira no ar, é se o confronto representa um desafio maior para a Cobra Coral.

Diferença de estilos entre Altos e Sergipe

Na avaliação de Igor Moura, do Escrete de Ouro, o Tricolor terá um desafio tático. Isso porque, ao contrário do time sergipano, o clube piauiense prefere ter a posse de bola e o jogo mais cadenciado.

"É um time que pode ferir, causar dano ao seu adversário mais com tabelas, com arremates fora da área, com bola parada e por ter jogadores mais técnicos e com boa batida na bola", comentou.

Sendo assim, a partida promete testar a capacidade coral de se adaptar à um estilo diferente e reafirmar. A definição da vaga nas quartas de final vai ser fora de casa, no dia 24 de agosto (domingo).

  • 18/08 - 20h30 - Santa Cruz x Altos-PI - Arena de Pernambuco
  • 24/08 - 18h30 -  Altos-PI x Santa Cruz - Estádio Lindolfo Monteiro

O técnico Gerson Testoni tem uma filosofia de jogo mais refinada e baseada na posse, o que exigirá uma marcação mais precisa e paciência maior dos jogadores corais para roubar a bola do rival.

Na fase anterior, eliminou o Independência-AC por 8 a 2 no agregado. "Trocou de técnico após eliminação na semifinal do Campeonato Piauiense e melhorou significativamente", avalia Igor Moura.

Reforços do Altos e força pelo lado direito

Entre as contratações, que trouxeram qualidade ao elenco, estão o zagueiro canhoto Anderson Sobral, ex-Iguaçu, e o atacante Arturzinho, que já enfrentou o clube pernambucano outras vezes.

O ponto forte, conforme a analíse de Igor, é o lado direito. Isso porque a  equipe costuma dobrar a marcação com o lateral Negueba e o ponta Wesley, que tem grande liberdade para atacar.

O Jacaré também deve contar com o retorno de seu artilheiro, Júnior Mandacaru, que já marcou oito gols na competição nacional. Portanto, a disputa pela classificação promete ser muito acirrada.

Retrospecto entre Santa Cruz e Altos:

Em quatro duelos na história, o Santa Cruz nunca venceu o Altos. Apesar do número ser baixo, o tabu incomoda os torcedores. Ano passado, os times se enfrentam na seletiva da Copa do Nordeste.

Depois de 2 a 0 no primeiro tempo, os corais cederam o empate e foram eliminados nas penalidades máximas. Daquele grupo, comandado por Itamar Schülle, Thiaguinho e Toy seguem no Arruda.

  • 04 jogos
  • 01 empate
  • 03 vitórias do Altos
  • Nenhuma vitória do Santa cruz
  • 02 gols marcados pelo Santa Cruz
  • 06 gols marcados pelo Altos

