Santa Cruz: Cabo sinaliza que não deve mexer no gol para decisão contra Altos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor do Arruda encara a equipe do Piauí, na próxima segunda-feira, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D

O técnico Marcelo Cabo não deve mexer no gol do Santa Cruz para a nova decisão contra o Altos pela Série D. Apesar da nova falha de Rokenedy, no segundo jogo seguido contra o Sergipe, no tempo normal, o jovem goleiro foi decisivo nos pênaltis. Ele defendeu a primeira cobrança de Felipe Pará e ainda a última de Moisés Ribeiro.

De acordo com Cabo, o papel do reserva e experiente Felipe Alves no dia a dia com Rokenedy foi decisivo para a escolha. Além disso, ele demonstrou confianã no preparador de goleiro Marcos Medeiros.

"Você sabe quem teve atuação determinante para a atuação do Rokenedy? O Felipe Alves. O que o Felipe tem conversado com ele, passando sua experiência para ele, conversou com ele nos treinamentos de pênalti, na própria disputa. Então, a gente é uma equipe", comentou o treinador coral.

"Eu, sinceramente, trabalho com um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil, que é o Marcos Medeiros, e não é fácil você ter um jogo que teu goleiro falha e você tomar uma decisão nos jogos decisivos. E eu tive convicção da permanência do Rokenedy", completou Marcelo Cabo, que ainda exaltou novamente a relação entre Rokenedy e Felipe Alves.

"Passa muito pelo Medeiros, muito pelo Felipe Alves no dia a dia. O Felipe tem o Rokenedy como irmão mais novo, e a gente ouvir aquele que é mais velho e tem sabedoria, também é sabedoria", comentou o técnico.

O próximo jogo do Santa Cruz acontece na segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Apesar da vontade de jogar no final de semana ou até mesmo na sexta-feira, o clube coral ficou de "mãos atadas" em relação a data, tendo em vista que Sport e Náutico jogam no final de semana no Recife.

Assim, o jogo de ida das oitavas de final da Série D contra o Altos acontece na próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O jogo de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Acesso do Santa Cruz na Série D

Para conquistar o acesso na Série D, o Santa Cruz precisa chegar nas semifinais. Ou seja, além do Altos, ainda precisa superar mais um adversário para carimbar uma vaga na Terceira Divisão de 2026.