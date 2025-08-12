fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: Cabo sinaliza que não deve mexer no gol para decisão contra Altos

O Tricolor do Arruda encara a equipe do Piauí, na próxima segunda-feira, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D

Por Davi Saboya Publicado em 12/08/2025 às 22:18
Marcelo Cabo, t&eacute;cnico do Sport
Marcelo Cabo, técnico do Sport - Evelyn Vitória/SCFC

O técnico Marcelo Cabo não deve mexer no gol do Santa Cruz para a nova decisão contra o Altos pela Série D. Apesar da nova falha de Rokenedy, no segundo jogo seguido contra o Sergipe, no tempo normal, o jovem goleiro foi decisivo nos pênaltis. Ele defendeu a primeira cobrança de Felipe Pará e ainda a última de Moisés Ribeiro.

Leia Também

De acordo com Cabo, o papel do reserva e experiente Felipe Alves no dia a dia com Rokenedy foi decisivo para a escolha. Além disso, ele demonstrou confianã no preparador de goleiro Marcos Medeiros.

"Você sabe quem teve atuação determinante para a atuação do Rokenedy? O Felipe Alves. O que o Felipe tem conversado com ele, passando sua experiência para ele, conversou com ele nos treinamentos de pênalti, na própria disputa. Então, a gente é uma equipe", comentou o treinador coral.

"Eu, sinceramente, trabalho com um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil, que é o Marcos Medeiros, e não é fácil você ter um jogo que teu goleiro falha e você tomar uma decisão nos jogos decisivos. E eu tive convicção da permanência do Rokenedy", completou Marcelo Cabo, que ainda exaltou novamente a relação entre Rokenedy e Felipe Alves.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Passa muito pelo Medeiros, muito pelo Felipe Alves no dia a dia. O Felipe tem o Rokenedy como irmão mais novo, e a gente ouvir aquele que é mais velho e tem sabedoria, também é sabedoria", comentou o técnico.

O próximo jogo do Santa Cruz acontece na segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Apesar da vontade de jogar no final de semana ou até mesmo na sexta-feira, o clube coral ficou de "mãos atadas" em relação a data, tendo em vista que Sport e Náutico jogam no final de semana no Recife.

Assim, o jogo de ida das oitavas de final da Série D contra o Altos acontece na próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O jogo de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Acesso do Santa Cruz na Série D

Para conquistar o acesso na Série D, o Santa Cruz precisa chegar nas semifinais. Ou seja, além do Altos, ainda precisa superar mais um adversário para carimbar uma vaga na Terceira Divisão de 2026.

Leia também

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
Opinião

Saulo Moreira: 'Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco'
CBF confirma datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D; Central joga fora e Santa Cruz em casa
Série D

CBF confirma datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D; Central joga fora e Santa Cruz em casa

Compartilhe

Tags