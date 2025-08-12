Santa Cruz: Cabo sinaliza que não deve mexer no gol para decisão contra Altos
O Tricolor do Arruda encara a equipe do Piauí, na próxima segunda-feira, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D
O técnico Marcelo Cabo não deve mexer no gol do Santa Cruz para a nova decisão contra o Altos pela Série D. Apesar da nova falha de Rokenedy, no segundo jogo seguido contra o Sergipe, no tempo normal, o jovem goleiro foi decisivo nos pênaltis. Ele defendeu a primeira cobrança de Felipe Pará e ainda a última de Moisés Ribeiro.
De acordo com Cabo, o papel do reserva e experiente Felipe Alves no dia a dia com Rokenedy foi decisivo para a escolha. Além disso, ele demonstrou confianã no preparador de goleiro Marcos Medeiros.
"Você sabe quem teve atuação determinante para a atuação do Rokenedy? O Felipe Alves. O que o Felipe tem conversado com ele, passando sua experiência para ele, conversou com ele nos treinamentos de pênalti, na própria disputa. Então, a gente é uma equipe", comentou o treinador coral.
"Eu, sinceramente, trabalho com um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil, que é o Marcos Medeiros, e não é fácil você ter um jogo que teu goleiro falha e você tomar uma decisão nos jogos decisivos. E eu tive convicção da permanência do Rokenedy", completou Marcelo Cabo, que ainda exaltou novamente a relação entre Rokenedy e Felipe Alves.
"Passa muito pelo Medeiros, muito pelo Felipe Alves no dia a dia. O Felipe tem o Rokenedy como irmão mais novo, e a gente ouvir aquele que é mais velho e tem sabedoria, também é sabedoria", comentou o técnico.
O próximo jogo do Santa Cruz acontece na segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Apesar da vontade de jogar no final de semana ou até mesmo na sexta-feira, o clube coral ficou de "mãos atadas" em relação a data, tendo em vista que Sport e Náutico jogam no final de semana no Recife.
Assim, o jogo de ida das oitavas de final da Série D contra o Altos acontece na próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O jogo de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.
Acesso do Santa Cruz na Série D
Para conquistar o acesso na Série D, o Santa Cruz precisa chegar nas semifinais. Ou seja, além do Altos, ainda precisa superar mais um adversário para carimbar uma vaga na Terceira Divisão de 2026.