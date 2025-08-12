fechar
CBF confirma datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D; Central joga fora e Santa Cruz em casa

Pernambuco possui dois representantes na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro: o Santa Cruz diante do Altos e o Central contra o Maranhão

Por Davi Saboya Publicado em 12/08/2025 às 0:04 | Atualizado em 12/08/2025 às 0:05
Lance do jogo 2&ordm; jogo entre Santa Cruz x Central pela S&eacute;rie D 2025
Lance do jogo 2º jogo entre Santa Cruz x Central pela Série D 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, no fim da noite desta segunda-feira (11), as datas e os horários dos jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Pernambuco possui dois representantes: Santa Cruz e Central. A Cobra Coral encara o Altos, enquanto a Patativa enfrenta o Maranhão.

No jogo de ida, o Santa Cruz enfrenta o Altos, na segunda-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Como Sport e Náutico jogam no sábado e domingo no Recife, a direção coral não conseguiu marcar a primeira partida para o final de semana.

Já o Central disputa fora de casa o primeiro jogo. A Patativa encara o Maranhão no dia 16 de agosto (sábado), às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís. O embate de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo), às 16h, no estádio Lacerdão.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão será disputada nos pênaltis. Decide em casa o time que possui uma melhor campanha na Série D.

Veja as datas e horários dos jogos do Santa Cruz e Central

Sábado (16)

  • 16h - Maranhão x Central

Segunda (18)

  • 20h30 - Santa Cruz x Altos

Domingo (24)

  • 16h - Central x Maranhão
  • 18h - Altos x Santa Cruz

