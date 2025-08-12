CBF confirma datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D; Central joga fora e Santa Cruz em casa
Pernambuco possui dois representantes na terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro: o Santa Cruz diante do Altos e o Central contra o Maranhão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, no fim da noite desta segunda-feira (11), as datas e os horários dos jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Pernambuco possui dois representantes: Santa Cruz e Central. A Cobra Coral encara o Altos, enquanto a Patativa enfrenta o Maranhão.
No jogo de ida, o Santa Cruz enfrenta o Altos, na segunda-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Como Sport e Náutico jogam no sábado e domingo no Recife, a direção coral não conseguiu marcar a primeira partida para o final de semana.
Já o Central disputa fora de casa o primeiro jogo. A Patativa encara o Maranhão no dia 16 de agosto (sábado), às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís. O embate de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo), às 16h, no estádio Lacerdão.
Em caso de empate no placar agregado, a decisão será disputada nos pênaltis. Decide em casa o time que possui uma melhor campanha na Série D.
Veja as datas e horários dos jogos do Santa Cruz e Central
Sábado (16)
- 16h - Maranhão x Central
Segunda (18)
- 20h30 - Santa Cruz x Altos
Domingo (24)
- 16h - Central x Maranhão
- 18h - Altos x Santa Cruz