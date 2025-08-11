Presidente do Santa Cruz lamenta jogo na segunda-feira, mas garante "tornar o ambiente mais agradável" ao torcedor
Bruno Rodrigues foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (11), e abriu o jogo sobre a data do próximo jogo
O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (11). Entre os assuntos, ele abriu o jogo sobre a data do próximo e classificou como "péssimo" jogar na segunda-feira (18). Por outro lado, o mandatário tricolor garantiu que fará o possível para tornar o "ambiente mais agradável" para o torcedor na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
"Conversei com Evandro hoje e até com o pessoal da CBF. É muito ruim o jogo na segunda-feira, é péssimo. A gente abaixou os preços dos ingressos no último jogo. Fui até contestado, pois muitas pessoas me disseram que era a hora de rentabilizar. Eu disse: se eu pudesse, colocaria portões abertos", afirmou Bruno Rodrigues.
"O momento é tão delicado e importante para o clube. Vamos fazer o que pudermos para tornar o ambiente mais agradável ao nosso torcedor", completou.
Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, confirmou o jogo entre Santa Cruz x Altos para a próxima segunda-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.
O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta acontecerá no outro final de semana. Como possui uma melhor performance na competição, o time do Piauí conta com a vantagem de decidir em casa.
Contas do Santa Cruz
Questionado sobre um possível atraso salarial na reta final da Série D, Bruno Rodrigues afirmou que as contas do Santa Cruz seguirão em dia até o fim da temporada. "Esse pequeno desencontro foi por causa do aumento da nossa folha salarial, mas estava previsto o aporte da SAF. Chegou, então, está tudo sob controle. Vamos acabar a temporada com tudo certo", disse o presidente.