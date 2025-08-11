Santa Cruz x Altos pela Série D será no domingo (17/08)? Veja o que se sabe até agora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe tricolor garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição ao vencer o Sergipe nos pênaltis, em uma disputa emocionante.

O Santa Cruz já está focado na próxima fase da Série D, onde enfrentará o Altos-PI no confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

O formato dessa fase é em ida e volta, com o jogo de ida marcado para a Arena Pernambuco, enquanto a partida de volta será no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, Piauí.

Qual será a data do jogo?

Após contato com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e com o próprio Santa Cruz, ambos informaram que a CBF deve confirmar a tabela oficial até a noite desta segunda-feira (11), definindo assim a data e o horário exatos da partida.

O desafio para o Tricolor está na logística: no sábado, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, e no domingo o Náutico enfrenta o Anápolis nos Aflitos, restando apenas a sexta-feira e a segunda-feira como datas livres para o Santa Cruz.

Foi consultada a Polícia Militar sobre a possibilidade de dois jogos ocorrerem na mesma data, e a resposta foi: “A princípio, é muito ruim que dois jogos aconteçam na mesma data”. O tema será debatido na reunião prevista para esta tarde.

Confrontos das Oitavas de final da Série D

* A CBF ainda vai detalhar os confrontos. Entretanto, as datas bases para os duelos são: 16 ou 17 de agosto (ida) e23 ou 24 agosto (volta).