Santa Cruz x Altos pela Série D será no domingo (17/08)? Veja o que se sabe até agora
A equipe tricolor garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição ao vencer o Sergipe nos pênaltis, em uma disputa emocionante.
O Santa Cruz já está focado na próxima fase da Série D, onde enfrentará o Altos-PI no confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.
O formato dessa fase é em ida e volta, com o jogo de ida marcado para a Arena Pernambuco, enquanto a partida de volta será no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, Piauí.
Qual será a data do jogo?
Após contato com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e com o próprio Santa Cruz, ambos informaram que a CBF deve confirmar a tabela oficial até a noite desta segunda-feira (11), definindo assim a data e o horário exatos da partida.
O desafio para o Tricolor está na logística: no sábado, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, e no domingo o Náutico enfrenta o Anápolis nos Aflitos, restando apenas a sexta-feira e a segunda-feira como datas livres para o Santa Cruz.
Foi consultada a Polícia Militar sobre a possibilidade de dois jogos ocorrerem na mesma data, e a resposta foi: “A princípio, é muito ruim que dois jogos aconteçam na mesma data”. O tema será debatido na reunião prevista para esta tarde.
Confrontos das Oitavas de final da Série D
* A CBF ainda vai detalhar os confrontos. Entretanto, as datas bases para os duelos são: 16 ou 17 de agosto (ida) e23 ou 24 agosto (volta).
- Maranhão x Central
- Imperatriz x América-RN
- Altos x Santa Cruz
- ASA x Manauara
- Aparecidense x Goiatuba
- Inter de Limeira x Rio Branco-ES
- Mixto-MT x Cianorte
- Barra-SC x Ceilândia