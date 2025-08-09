Se o Santa eliminar o Sergipe, enfrenta quem na próxima fase? Veja chaveamento e datas das oitavas-de-final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor do Arruda perdeu por 2 x 1 na primeira partida, em Aracaju e precisa reverter o resultado na Arena; se conseguir, já tem adversário definido

O Santa Cruz enfrenta o Sergipe neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025.

Tendo perdido por 2 x 1 no primeiro jogo, em Aracaju, a Cobra Coral precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às oitavas-de-final ou de um vitória por um gol para pelo menos levar a decisão para os pênaltis.

Se conseguir alcançar o seu objetivo, o Santa já tem adversário determinado na próxima fase: Altos, do Piauí ou Independência, do Acre.



A tendência é muito grande de que o classificado seja o Altos. O time piauiense venceu o jogo da ida por 5 x 1 na Arena da Floresta, em Rio Branco, e pode, jogando em casa, perder por até três gols de diferença que ainda assim garante a classificação.

Datas dos jogos das oitavas-de-final da Série D

Os jogos das oitavas-de-final da Série D 2025 estão previstos já para os dois próximos finais de semana.

As partidas de ida acontecerão no sábado (16/08) e no domingo (17/08).

Os jogos da volta estão agendados para também um sábado e um domingo, mais especificamente para os dias 23/08 e 24/08.

Chaveamento da Série D

Ao todos, 32 times disputam o mata-mata da Série D, que se inicia nesta segunda fase.

Este número será reduzido para 16 nas oitavas-de-final, para oito nas quartas-de-final e, finalmente para quatro times nas semifinais.

Esses quatro, portanto, serão os times que garantirão o acesso à Série C 2026.

Veja o chaveamento completo:

Segunda fase

Maranhão x Tuna Luso



Central x Lagarto

Manaus x Imperatriz



Juazeirense x América-RN

Independência x Altos



Sergipe x Santa Cruz

Sampaio Corrêa x Manauara



Ferroviário x ASA

Maricá x Aparecidense



Goiatuba x São José-RS

Luverdense x Rio Branco-ES



Marcílio Dias x Inter de Limeira

Mixto-MT x Portuguesa



Joinville x Cianorte

Água Santa x Ceilândia



Cascavel x Barra-SC

Oitavas-de-final

Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto

Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN

Independência-AC ou Altos × Sergipe ou Santa Cruz

Sampaio Corrêa ou Manauara × Ferroviário ou ASA

Maricá ou Aparecidense × Goiatuba ou São José-RS

Luverdense ou Rio Branco-ES × Marcílio Dias ou Inter de Limeira

Mixto ou Portuguesa × Joinville ou Cianorte

Água Santa ou Ceilândia × FC Cascavel ou Barra-SC

Quartas-de-final

Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.

8ª melhor campanha x Melhor campanha

5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha