Se o Santa eliminar o Sergipe, enfrenta quem na próxima fase? Veja chaveamento e datas das oitavas-de-final
Tricolor do Arruda perdeu por 2 x 1 na primeira partida, em Aracaju e precisa reverter o resultado na Arena; se conseguir, já tem adversário definido
O Santa Cruz enfrenta o Sergipe neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025.
Tendo perdido por 2 x 1 no primeiro jogo, em Aracaju, a Cobra Coral precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às oitavas-de-final ou de um vitória por um gol para pelo menos levar a decisão para os pênaltis.
Se conseguir alcançar o seu objetivo, o Santa já tem adversário determinado na próxima fase: Altos, do Piauí ou Independência, do Acre.
A tendência é muito grande de que o classificado seja o Altos. O time piauiense venceu o jogo da ida por 5 x 1 na Arena da Floresta, em Rio Branco, e pode, jogando em casa, perder por até três gols de diferença que ainda assim garante a classificação.
Datas dos jogos das oitavas-de-final da Série D
Os jogos das oitavas-de-final da Série D 2025 estão previstos já para os dois próximos finais de semana.
As partidas de ida acontecerão no sábado (16/08) e no domingo (17/08).
Os jogos da volta estão agendados para também um sábado e um domingo, mais especificamente para os dias 23/08 e 24/08.
Chaveamento da Série D
Ao todos, 32 times disputam o mata-mata da Série D, que se inicia nesta segunda fase.
Este número será reduzido para 16 nas oitavas-de-final, para oito nas quartas-de-final e, finalmente para quatro times nas semifinais.
Esses quatro, portanto, serão os times que garantirão o acesso à Série C 2026.
Veja o chaveamento completo:
Segunda fase
- Maranhão x Tuna Luso
- Central x Lagarto
- Manaus x Imperatriz
- Juazeirense x América-RN
- Independência x Altos
- Sergipe x Santa Cruz
- Sampaio Corrêa x Manauara
- Ferroviário x ASA
- Maricá x Aparecidense
- Goiatuba x São José-RS
- Luverdense x Rio Branco-ES
- Marcílio Dias x Inter de Limeira
- Mixto-MT x Portuguesa
- Joinville x Cianorte
- Água Santa x Ceilândia
- Cascavel x Barra-SC
Oitavas-de-final
- Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto
- Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN
- Independência-AC ou Altos × Sergipe ou Santa Cruz
- Sampaio Corrêa ou Manauara × Ferroviário ou ASA
- Maricá ou Aparecidense × Goiatuba ou São José-RS
- Luverdense ou Rio Branco-ES × Marcílio Dias ou Inter de Limeira
- Mixto ou Portuguesa × Joinville ou Cianorte
- Água Santa ou Ceilândia × FC Cascavel ou Barra-SC
Quartas-de-final
Aqui não há chaveamento já definido como nas oitavas-de-final e será dada a vantagem aos times de melhor campanha, incluindo as partidas do mata-mata.
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha