fechar
Santa Cruz | Notícia

Se o Santa Cruz for eliminado, o que acontece? Entenda!

Em caso de eliminação na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a temporada 2025 acabou para o Tricolor do Arruda no mês de agosto

Por Davi Saboya Publicado em 09/08/2025 às 19:03
Vestiário do Santa Cruz antes do jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco
Vestiário do Santa Cruz antes do jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco - Instagram/Santa Cruz

O Santa Cruz disputa o "jogo do ano" contra o Sergipe, neste domingo (9), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

No jogo de ida, o Gipão venceu por 2x1. Sendo assim, um triunfo coral por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Para conquistar o acesso à Série C, o Santa Cruz precisa chegar nas semifinais. Apenas os semifinalistas sobem de divisão no Brasileiro.

Se passar pelo Sergipe, o Santa Cruz enfrenta o Altos nas oitavas de final. O time piauiense venceu os dois jogos.

Transmissão de Santa Cruz x Sergipe ao vivo hoje (09/08)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série D

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Basta o 1 x 0? Veja resultado que o Santa Cruz precisa para eliminar o Sergipe e seguir vivo na Série D
Santa Cruz

Basta o 1 x 0? Veja resultado que o Santa Cruz precisa para eliminar o Sergipe e seguir vivo na Série D

Compartilhe

Tags