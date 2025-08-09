Se o Santa Cruz for eliminado, o que acontece? Entenda!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em caso de eliminação na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a temporada 2025 acabou para o Tricolor do Arruda no mês de agosto

O Santa Cruz disputa o "jogo do ano" contra o Sergipe, neste domingo (9), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

No jogo de ida, o Gipão venceu por 2x1. Sendo assim, um triunfo coral por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Para conquistar o acesso à Série C, o Santa Cruz precisa chegar nas semifinais. Apenas os semifinalistas sobem de divisão no Brasileiro.

Se passar pelo Sergipe, o Santa Cruz enfrenta o Altos nas oitavas de final. O time piauiense venceu os dois jogos.

Transmissão de Santa Cruz x Sergipe ao vivo hoje (09/08)