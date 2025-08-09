Basta o 1 x 0? Veja resultado que o Santa Cruz precisa para eliminar o Sergipe e seguir vivo na Série D
Tricolor perdeu por 2 x 1 para o Sergipe e sai atrás na briga por vaga na segunda fase da competição; jogo de volta será na Arena de Pernambuco
Pelo jogo de ida da segunda fase da Série D 2025, o Santa Cruz perdeu para o Sergipe pelo placar de 2 x 1, no Batistão, em Aracaju.
Neste sábado (9), as equipes voltam a se encontrar na Arena de Pernambuco, a partir das 17h, horário de Brasília. Diante do resultado no jogo de ida, a Cobra Coral precisa vencer a partida da volta uma vez que o Sergipe joga pelo empate para avançar para as oitavas-de-final e enfrentar o Altos, do Piauí.
Mas, quão grande é a vantagem do time sergipano?
Basta o 1 x 0? Veja placar que o Santa precisa para eliminar o Sergipe
Não há regra do gol fora, também chamado de "gol qualificado", na Série D 2025 ou em nenhuma outra competição organizada pela CBF, que aboliu esse critério de desempate de todas as suas competições desde 2018.
Sendo assim, uma vitória por 1 x 0, que classificaria o Tricolor no regulamento antigo, não é o suficiente para fazer a Cobra Coral avançar às oitavas-de-final.
Se quiser garantir a classificação em 90 minutos, terá que vencer por dois gols de diferença.
Caso o Santa Cruz vença por apenas um gol, independente do placar, a decisão da vaga se dará nas cobranças de pênalti.
