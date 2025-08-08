Santa Cruz x Sergipe ao vivo (09/08): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e possui status de "jogo do ano" para o Tricolor
O Santa Cruz disputa o "jogo do ano" na tarde deste sábado (9). O Tricolor enfrenta o Sergipe, às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida, a Cobra Coral perdeu por 2x1 para o Gipão, em Aracaju. Assim, o Santa Cruz precisa vencer por pelo menos dois gols para avançar direto e disputar as oitavas de final. Em caso de triunfo por um tento de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Já o Sergipe joga pelo empate.
O adversário das oitavas de final deve ser o Altos. O time piauiense goleou por 5x1 o Independência-AC. Vale lembrar que o acesso só será decretado aos semifinalistas da Série D.
Plano de Mobilidade
Com expectativa de cerca de 40 mil torcedores e quase todos os setores esgotados de forma antecipada, a decisão terá um plano de mobilidade que combina metrô, com as linhas Norte e Sul, e ônibus para facilitar a chegada e a saída dos tricolores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A operação integrada funcionará das 13h às 23h. O metrô terá saídas a cada dez minutos, transportando o público até o Terminal Integrado Cosme e Damião. De lá, um ônibus complementar gratuito levará os torcedores diretamente para o estádio. O mesmo serviço será oferecido no final do jogo para o retorno ao terminal.
Para evitar longas filas e garantir mais rapidez na volta para casa, a recomendação é que os torcedores comprem a passagem de retorno no momento em que chegarem ao terminal.
Santa Cruz ganha três reforços
O técnico Marcelo Cabo ganhou mais três opções no elenco para o jogo contra o Sergipe. Recuperado de lesão, Toty deve voltar para a lateral-direita.
No banco de reservas, duas novidades para o ataque. São eles: Renato, que cumpriu suspensão, e Ariel, recuperado de lesão.
No gol, a dúvida externa: Rockenedy ou Felipe Alves. Cabo preferiu por esconder o jogo, mas garantiu que a escolha já foi feita.
"Esse jogo é a razão da minha insônia semanal. Eu tenho acordado muito antes do que eu acordo normalmente", afirmou Marcelo Cabo.
"Então assim, eu já comecei a vivenciar esse jogo, não adianta mudar a peça, mudar o sistema, se a gente não mudar a atitude", completou o comandante coral.
Sergipe quer manter a postura
O Sergipe finalizou a preparação para a partida no Centro de Treinamento do Retrô. O técnico Dico Woolley, do Gipão, que já trabalhou na Fênix, garantiu que o time sergipano manterá a postura do jogo de ida na Arena de Pernambuco.
"Não é porque nós vencemos que nós vamos mudar a nossa postura, até porque isso é um futebol que a gente já vem implantando desde a minha chegada. Não acredito em mudar tudo para apenas um jogo", pontuou o treinador.
Onde assistir ao vivo
Na cola do Santa Cruz desde a primeira rodada, o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão contra o Sergipe. Aroldo Costa narra o duelo, com comentários de Ralph de Carvalho, Igor Moura e Antônio Gabriel nas reportagens e Marcelo Araújo no plantão esportivo. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Metrópoles no Youtube.
Ficha do jogo
Santa Cruz
Rokenedy; Toty, Eurico Lima, Matheus Vinícius e Nathan; Gabriel Galhardo, Balotelli e William Júnior; Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo.
Técnico: Marcelo Cabo.
Sergipe
Alan Alves; Ronaldo Santos, Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH; Pedro Santos, Rickelme, Iago Pereira e Felipe Pará; Reny Max e Matheus Sacramento.
Técnico: Dico Woolley.
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA).
- Assistentes: Elson Araújo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).