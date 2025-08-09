fechar
Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

A Lusa precisa reverter a derrota por 1 a 0 para seguir viva na Série D, já o Mixto joga pelo empate para avançar às oitavas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/08/2025 às 14:00
Imagem do confronto entre Mixto e Portuguesa
Imagem do confronto entre Mixto e Portuguesa - Flickr/Portuguesa

Portuguesa e Mixto se enfrentam neste sábado, 9 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Canindé, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D.

Como chegam as equipes?

A Lusa chega pressionada após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, fora de casa, em Cuiabá. A equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Já o Mixto vive um momento mais tranquilo. A equipe mato-grossense venceu o primeiro jogo com gol de pênalti de Gilvan e agora tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo?

Quer assistir ao vivo, online e grátis o jogo entre Portuguesa e Mixto? Siga este passo a passo simples:

  1. Acesse o YouTube pelo computador, celular ou smart TV.
  2. Na barra de busca, digite "Metrópoles" para encontrar o canal oficial.
  3. Clique no canal e procure a transmissão ao vivo do confronto entre Portuguesa e Mixto.
  4. Clique no vídeo ao vivo e aproveite a partida em tempo real, sem custo algum!

Ficha de jogo

  • Data: Sábado, 9 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
  • Confronto: Portuguesa-SP x Mixto-MT
  • Competição: Série D – Segunda fase (jogo de volta)
  • Onde assistir: Canal Metrópoles

Prováveis escalações

Portuguesa

Bruno Bertinato; Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal; Tauã, Guilherme Portuga, Marcelo Freitas e Cristiano; Lohan e Cauari. Técnico: Cauan de Almeida.

Mixto

Mota; Joazi, Daniel Felipe, Felipe Santiago e Daniel Vançan; Uesley Gaúcho, Alexandre, Raynan e Geovani; Dionathã e Gilvan. Técnico: Lucas Isotton.

ARBITRAGEM

  • Árbitro: Roger Goulart – RS
  • Assistente 1: Leirson Peng Martins – RS
  • Assistente 2: Claiton Timm – RS
  • Quarto Arbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo – SP

