Onde assistir | Notícia

Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Gigante da Colina luta para sair da zona de perigo, enquanto a equipe do Galo reage com vitórias e busca recuperação na temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/08/2025 às 15:38
Philippe Coutinho concentrado durante o jogo do Vasco
Philippe Coutinho concentrado durante o jogo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no estádio São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025.

Como chegam as equipes?

O Gigante da Colina ocupa a 17ª colocação com 15 pontos e segue em situação delicada. Apesar disso, o time carioca empatou quatro dos últimos seis jogos e mostrou evolução defensiva, mas ainda com dificuldades fora de casa.

O Galo aparece na 10ª posição com 23 pontos em 16 partidas. O time vem de três vitórias nos últimos quatro jogos e eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, mostrando sinais de recuperação após sequência ruim.

Onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo Vasco x Atlético-MG ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo canal Premiere (pay-per-view), a partir das 16h deste domingo (10/08).

Ficha de jogo

  • Data: 10/08/2025
  • Hora: 16h (horário de Brasília)
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Dudu); Igor Gomes, Alan Franco e Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello.

