Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Gigante da Colina luta para sair da zona de perigo, enquanto a equipe do Galo reage com vitórias e busca recuperação na temporada.
Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no estádio São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025.
Como chegam as equipes?
O Gigante da Colina ocupa a 17ª colocação com 15 pontos e segue em situação delicada. Apesar disso, o time carioca empatou quatro dos últimos seis jogos e mostrou evolução defensiva, mas ainda com dificuldades fora de casa.
O Galo aparece na 10ª posição com 23 pontos em 16 partidas. O time vem de três vitórias nos últimos quatro jogos e eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, mostrando sinais de recuperação após sequência ruim.
Onde assistir ao vivo?
Você pode assistir ao jogo Vasco x Atlético-MG ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo canal Premiere (pay-per-view), a partir das 16h deste domingo (10/08).
Ficha de jogo
- Data: 10/08/2025
- Hora: 16h (horário de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Globo e Premiere
Prováveis escalações
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Dudu); Igor Gomes, Alan Franco e Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello.