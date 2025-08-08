Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Gigante da Colina luta para sair da zona de perigo, enquanto a equipe do Galo reage com vitórias e busca recuperação na temporada.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no estádio São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025.

Como chegam as equipes?

O Gigante da Colina ocupa a 17ª colocação com 15 pontos e segue em situação delicada. Apesar disso, o time carioca empatou quatro dos últimos seis jogos e mostrou evolução defensiva, mas ainda com dificuldades fora de casa.

O Galo aparece na 10ª posição com 23 pontos em 16 partidas. O time vem de três vitórias nos últimos quatro jogos e eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, mostrando sinais de recuperação após sequência ruim.

Onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo Vasco x Atlético-MG ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo canal Premiere (pay-per-view), a partir das 16h deste domingo (10/08).

Ficha de jogo

Data: 10/08/2025

10/08/2025 Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Onde assistir: Globo e Premiere

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Dudu); Igor Gomes, Alan Franco e Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello.