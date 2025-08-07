Santa Cruz x Sergipe: Veja plano de mobilidade para jogo na Arena de Pernambuco
O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e o Tricolor precisa reverter a derrota no jogo de ida
O Consórcio Grande Recife anunciou um esquema de mobilidade especial para o jogo entre Santa Cruz e Sergipe, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A partida começa a partir das 17h (de Brasília) e é válida pelo jogo de volta da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
Com mais de 31 mil ingressos vendidos de forma antecipada pelo Tricolor, a decisão terá um plano de transporte que combina metrô e ônibus para facilitar a chegada e a saída dos tricolores.
A operação integrada funcionará das 13h às 23h. O metrô terá saídas a cada dez minutos, transportando o público até o Terminal Integrado Cosme e Damião. De lá, um ônibus complementar gratuito levará os torcedores diretamente para o estádio. O mesmo serviço será oferecido no final do jogo para o retorno ao terminal.
Para evitar longas filas e garantir mais rapidez na volta para casa, a recomendação do Consórcio é que os torcedores comprem a passagem de retorno no momento em que chegarem ao terminal.
A expectativa é de cerca de 40 mil torcedores na Arena de Pernambuco. Vale destacar que a operação não terá o tradicional ônibus expresso, que sai do bairro do Derby, na Região Central do Recife.
Após a derrota por 2x1 no jogo de ida, o Santa Cruz precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para decidir nos pênaltis. A classificação direta só acontecerá em caso de um triunfo por dois tentos ou mais. O empate leva o Sergipe para as oitavas de final.
Adversário da próxima fase da Série D
Quem passar de Santa Cruz x Sergipe deve enfrentar o Altos-PI nas oitavas de final. No primeiro embate contra o Independência, no Acre, a equipe do Piauí atropelou e goleou por 5x1.