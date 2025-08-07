fechar
Santa Cruz | Notícia

Parcial de Santa Cruz x Sergipe atualizada: confira setores disponíveis e preços dos ingressos

Torcida do Santa irá lotar a Arena Pernambuco para empurrar o time contra o Sergipe. Mesmo com desvantagem, o Tricolor ainda sonha com a classificação

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 13:43
Imagem da Arena Pernambuco
Imagem da Arena Pernambuco - Charles Johnson/JC Imagem

A torcida do Santa Cruz realmente abraçou o time para o jogo da volta da segunda fase da Série D, contra o Sergipe. Mesmo com um placar adverso, o Tricolor segue como um dos grandes favoritos a avançar para a próxima fase.

Derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o Santa tentará reverter a desvantagem diante de um grande público. Foram colocados à venda quase 40 mil ingressos, e, segundo apuração do Blog do Torcedor, a maioria já foi comercializada.

A parcial oficial foi divulgada no Instagram, com mais de 31 mil ingressos vendidos. Caso as vendas continuem até sábado, o Santa Cruz pode bater seu recorde de público como mandante na Arena Pernambuco.

Confira abaixo os setores que ainda têm ingressos disponíveis:

Quais setores ainda restam?

  • Oeste Inferior
  • Visitante

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira os valores dos ingressos:

  • Arquibancada Superior (Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional)
  • Setor Visitante (Norte Superior): R$ 40
  • Arquibancada Inferior (Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)
  • Arquibancada Inferior (Norte e Sul): R$ 25 (promocional)
  • Arquibancada Inferior (Oeste): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)

Melhores Momentos Sergipe 2 x 1 Santa Cruz | Série D

Leia também

Santa Cruz chega a marca de 30 mil ingressos vendidos para decisão contra Sergipe
Série D

Santa Cruz chega a marca de 30 mil ingressos vendidos para decisão contra Sergipe
Santa Cruz vai superar próprio recorde na Arena de PE? Entenda a expectativa do clube
Santa Cruz

Santa Cruz vai superar próprio recorde na Arena de PE? Entenda a expectativa do clube

Compartilhe

Tags