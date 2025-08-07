Parcial de Santa Cruz x Sergipe atualizada: confira setores disponíveis e preços dos ingressos
Torcida do Santa irá lotar a Arena Pernambuco para empurrar o time contra o Sergipe. Mesmo com desvantagem, o Tricolor ainda sonha com a classificação
A torcida do Santa Cruz realmente abraçou o time para o jogo da volta da segunda fase da Série D, contra o Sergipe. Mesmo com um placar adverso, o Tricolor segue como um dos grandes favoritos a avançar para a próxima fase.
Derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o Santa tentará reverter a desvantagem diante de um grande público. Foram colocados à venda quase 40 mil ingressos, e, segundo apuração do Blog do Torcedor, a maioria já foi comercializada.
A parcial oficial foi divulgada no Instagram, com mais de 31 mil ingressos vendidos. Caso as vendas continuem até sábado, o Santa Cruz pode bater seu recorde de público como mandante na Arena Pernambuco.
Confira abaixo os setores que ainda têm ingressos disponíveis:
Quais setores ainda restam?
- Oeste Inferior
- Visitante
Confira os valores dos ingressos:
- Arquibancada Superior (Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional)
- Setor Visitante (Norte Superior): R$ 40
- Arquibancada Inferior (Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)
- Arquibancada Inferior (Norte e Sul): R$ 25 (promocional)
- Arquibancada Inferior (Oeste): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)
