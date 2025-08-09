fechar
Santa Cruz | Notícia

Próximo jogo do Santa Cruz: veja adversário das oitavas de final da Série D

O time coral conquistou a classificação no Campeonato Brasileiro após vencer o Sergipe nos pênaltis, neste domingo, na Arena de Pernambuco

Por Davi Saboya Publicado em 09/08/2025 às 19:53 | Atualizado em 09/08/2025 às 20:37
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz - Instagram/SCFC

Com a classificação garantida após uma vitória emocionante nos pênaltis contra o Sergipe, o Santa Cruz já sabe quem enfrentará nas oitavas de final da Série D. O próximo adversário do clube pernambucano é o Altos, que passou pelo Independência, do Acre, na 2ª fase e venceu os dois jogos.

Leia Também

O jogo de ida será no Recife, enquanto a partida de volta acontecerá na cidade de Teresina, no Piauí. A definição do mando de campo foi determinada pela melhor campanha do Altos na competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as datas e horários dos confrontos. Para conquistar o tão sonhado acesso à Série C, o Santa Cruz precisa passar por essa fase e chegar às semifinais da competição.

Confira os gols de Santa Cruz 2x1 Sergipe pela Série D

1º gol do Santa Cruz

2º gol do Santa Cruz

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

1º gol do Sergipe

Leia também

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série D

Transmissão Portuguesa x Mixto ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Se o Santa eliminar o Sergipe, enfrenta quem na próxima fase? Veja chaveamento e datas das oitavas-de-final
Santa Cruz

Se o Santa eliminar o Sergipe, enfrenta quem na próxima fase? Veja chaveamento e datas das oitavas-de-final

Compartilhe

Tags