Próximo jogo do Santa Cruz: veja adversário das oitavas de final da Série D

O time coral conquistou a classificação no Campeonato Brasileiro após vencer o Sergipe nos pênaltis, neste domingo, na Arena de Pernambuco

Com a classificação garantida após uma vitória emocionante nos pênaltis contra o Sergipe, o Santa Cruz já sabe quem enfrentará nas oitavas de final da Série D. O próximo adversário do clube pernambucano é o Altos, que passou pelo Independência, do Acre, na 2ª fase e venceu os dois jogos.

O jogo de ida será no Recife, enquanto a partida de volta acontecerá na cidade de Teresina, no Piauí. A definição do mando de campo foi determinada pela melhor campanha do Altos na competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as datas e horários dos confrontos. Para conquistar o tão sonhado acesso à Série C, o Santa Cruz precisa passar por essa fase e chegar às semifinais da competição.

Confira os gols de Santa Cruz 2x1 Sergipe pela Série D

1º gol do Santa Cruz

2º gol do Santa Cruz

1º gol do Sergipe