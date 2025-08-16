Central perde para o Maranhão, mas gol no fim do jogo reacende esperança de classificação na Série D
Apesar da derrota por 2 a 1, a Patativa evitou que precissase ganhar pela diferença de três gols na confronto de volta das oitavas de final
O Central enfrentou o Maranhão no sábado (16/08) e saiu derrotado por 2 a 1 do estádio Castelão, em São Luís-MA, pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileirão Série D 2025.
No entanto, a situação poderia ser bem pior. A Patativa perdia por 2 a 0 até aos 43° minutos do segundo tempo, quando Jô Santos marcou de pênalti e diminuiu a vantagem maranhense.
Depois de consultar o VAR, o árbitro Emerson Souza Silva (BA) assinalou toque de mão do zagueiro Fernando dentro de área. Os gols dos mandantes foram de Clessione e Igor Nunes.
O que o Central precisa para se classificar na Série D 2025?
Diante disso, ao invés de ter que ganhar no mínimo por três gols de diferença, para avançar de maneira direta, o time caruaruense precisará vencer pelo saldo de dois no Estádio Lacerdão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Se houver igualdade na soma dos dois resultados, a definição da vaga nas quartas de final será nos pênaltis. O duelo de volta ocorrerá no domingo (24/08), às 16h (horáio de Brasília).
- 24/08 - 16h - Central x Maranhão - Lacerdão, Caruaru (PE).
Isso acontece porque não há o critério do gol fora de casa, de acordo com o regulamento da competição nacional. O adversário na próxima fase é definido pela campanha geral. Veja abaixo:
Chaveamento da Série D 2025
Oitavas de final
- Maranhão × Central
- Imperatriz × América-RN
- Santa Cruz x Altos
- Manauara × ASA
- Goiatuba x Aparecidense
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira
- Cianorte x Mixto
- Barra-SC x Ceilândia
Times à direita decidem em casa.
Quartas de final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha