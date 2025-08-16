fechar
Serie D | Notícia

Central perde para o Maranhão, mas gol no fim do jogo reacende esperança de classificação na Série D

Apesar da derrota por 2 a 1, a Patativa evitou que precissase ganhar pela diferença de três gols na confronto de volta das oitavas de final

Por Robert Sarmentoa Publicado em 16/08/2025 às 18:14 | Atualizado em 16/08/2025 às 18:36
Jogadores do Central reunidos em conversa dentro de campo
Jogadores do Central reunidos em conversa dentro de campo - Rafael Vieira/FPF

O Central enfrentou o Maranhão no sábado (16/08) e saiu derrotado por 2 a 1 do estádio Castelão, em São Luís-MA, pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileirão Série D 2025.

No entanto, a situação poderia ser bem pior. A Patativa perdia por 2 a 0 até aos 43° minutos do segundo tempo, quando Jô Santos marcou de pênalti e diminuiu a vantagem maranhense.

Leia Também

Depois de consultar o VAR, o árbitro Emerson Souza Silva (BA) assinalou toque de mão do zagueiro Fernando dentro de área. Os gols dos mandantes foram de Clessione e Igor Nunes.

O que o Central precisa para se classificar na Série D 2025?

Diante disso, ao invés de ter que ganhar no mínimo por três gols de diferença, para avançar de maneira direta, o time caruaruense precisará vencer pelo saldo de dois no Estádio Lacerdão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Se houver igualdade na soma dos dois resultados, a definição da vaga nas quartas de final será nos pênaltis. O duelo de volta ocorrerá no domingo (24/08), às 16h (horáio de Brasília).

  • 24/08 - 16h - Central x Maranhão - Lacerdão, Caruaru (PE).

Isso acontece porque não há o critério do gol fora de casa, de acordo com o regulamento da competição nacional. O adversário na próxima fase é definido pela campanha geral. Veja abaixo:

Chaveamento da Série D 2025

Oitavas de final

  • Maranhão × Central
  • Imperatriz × América-RN
  • Santa Cruz x Altos
  • Manauara × ASA
  • Goiatuba x Aparecidense
  • Rio Branco-ES × Inter de Limeira
  • Cianorte x Mixto
  • Barra-SC x Ceilândia

Times à direita decidem em casa.

Quartas de final

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Leia também

Chaveamento da Libertadores 2025: Quem tem vantagem na volta? Veja a situação dos 16 clubes nas oitavas de final
Regulamento

Chaveamento da Libertadores 2025: Quem tem vantagem na volta? Veja a situação dos 16 clubes nas oitavas de final
Oitavas de final da Libertadores 2025: Tabela detalhada! Veja datas, horários e onde assistir ao vivo os jogos de volta
Transmissão

Oitavas de final da Libertadores 2025: Tabela detalhada! Veja datas, horários e onde assistir ao vivo os jogos de volta

Compartilhe

Tags