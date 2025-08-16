Central perde para o Maranhão, mas gol no fim do jogo reacende esperança de classificação na Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar da derrota por 2 a 1, a Patativa evitou que precissase ganhar pela diferença de três gols na confronto de volta das oitavas de final

O Central enfrentou o Maranhão no sábado (16/08) e saiu derrotado por 2 a 1 do estádio Castelão, em São Luís-MA, pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileirão Série D 2025.

No entanto, a situação poderia ser bem pior. A Patativa perdia por 2 a 0 até aos 43° minutos do segundo tempo, quando Jô Santos marcou de pênalti e diminuiu a vantagem maranhense.

Depois de consultar o VAR, o árbitro Emerson Souza Silva (BA) assinalou toque de mão do zagueiro Fernando dentro de área. Os gols dos mandantes foram de Clessione e Igor Nunes.

O que o Central precisa para se classificar na Série D 2025?

Diante disso, ao invés de ter que ganhar no mínimo por três gols de diferença, para avançar de maneira direta, o time caruaruense precisará vencer pelo saldo de dois no Estádio Lacerdão.

Se houver igualdade na soma dos dois resultados, a definição da vaga nas quartas de final será nos pênaltis. O duelo de volta ocorrerá no domingo (24/08), às 16h (horáio de Brasília).

24/08 - 16h - Central x Maranhão - Lacerdão, Caruaru (PE).

Isso acontece porque não há o critério do gol fora de casa, de acordo com o regulamento da competição nacional. O adversário na próxima fase é definido pela campanha geral. Veja abaixo:

Chaveamento da Série D 2025

Oitavas de final

Maranhão × Central



Imperatriz × América-RN



Santa Cruz x Altos



Manauara × ASA



Goiatuba x Aparecidense



Rio Branco-ES × Inter de Limeira



Cianorte x Mixto



Barra-SC x Ceilândia



Times à direita decidem em casa.

Quartas de final