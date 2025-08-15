Oitavas de final da Libertadores 2025: Tabela detalhada! Veja datas, horários e onde assistir ao vivo os jogos de volta
Dos oito confrontos desta fase, apenas o Palmeiras possuem ampla vantagem para chegar nas quartas de final. Os demais duelos seguem em aberto
A emoção do mata-mata da Libertadores 2025 apenas começando! Depois das partida de ida, que deixaram quase todos os duelos em aberto, a atenção se volta para os jogos de volta.
Isso porque somente o Palmeiras praticamente garantiu a vaga. O Verdão derrou o Universitario, no Estádio Monumental de Lima, no Peru (local da final da edição deste ano), por 4 a 0.
Flamengo e Botafogo precisam apenas de um empate para avançar de fase, mas a situação de outros brasileiros é diferente. São Paulo e Fortaleza empataram e precisam ganhar.
Tabela das oitavas de final da Libertadores 2025 completa
Para não perder nenhum lance das decisões, confira a tabela detalhada com datas, horários e onde assistir ao vivo a cada um dos confrontos desta etapa da competição internacional:
Jogos de Volta
Vélez Sarsfield x Fortaleza
- Data: Terça-feira, 19 de agosto.
- Hora: 19h (horário de Brasília).
- Transmissão: ESPN e Disney+.
São Paulo x Atlético Nacional
- Data: Terça-feira, 19 de agosto.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Transmissão: Paramount+.
Racing x Peñarol
- Data: Terça-feira, 19 de agosto.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Transmissão: Paramount+.
Estudiantes x Cerro Porteño
- Data: Quarta-feira, 20 de agosto.
- Hora: 19h (horário de Brasília).
- Transmissão: ESPN e Disney+.
Internacional x Flamengo
- Data: Quarta-feira, 20 de agosto.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+.
LDU x Botafogo
- Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
- Hora: 19h (horário de Brasília).
- Transmissão: Paramount+.
Palmeiras x Universitario
- Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Transmissão: ESPN e Disney+.
River Plate x Libertad
- Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Transmissão: Paramount+