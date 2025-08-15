fechar
Futebol | Notícia

Oitavas de final da Libertadores 2025: Tabela detalhada! Veja datas, horários e onde assistir ao vivo os jogos de volta

Dos oito confrontos desta fase, apenas o Palmeiras possuem ampla vantagem para chegar nas quartas de final. Os demais duelos seguem em aberto

Por Robert Sarmento Publicado em 15/08/2025 às 8:43
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique - Instagram/Flamengo

A emoção do mata-mata da Libertadores 2025 apenas começando! Depois das partida de ida, que deixaram quase todos os duelos em aberto, a atenção se volta para os jogos de volta.

Isso porque somente o Palmeiras praticamente garantiu a vaga. O Verdão derrou o Universitario, no Estádio Monumental de Lima, no Peru (local da final da edição deste ano), por 4 a 0.

Flamengo e Botafogo precisam apenas de um empate para avançar de fase, mas a situação de outros brasileiros é diferente. São Paulo e Fortaleza empataram e precisam ganhar.

Tabela das oitavas de final da Libertadores 2025 completa

Para não perder nenhum lance das decisões, confira a tabela detalhada com datas, horários e onde assistir ao vivo a cada um dos confrontos desta etapa da competição internacional:

Jogos de Volta

Vélez Sarsfield x Fortaleza

  • Data: Terça-feira, 19 de agosto.
  • Hora: 19h (horário de Brasília).
  • Transmissão: ESPN e Disney+.

São Paulo x Atlético Nacional

  • Data: Terça-feira, 19 de agosto.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Transmissão: Paramount+.

Racing x Peñarol

  • Data: Terça-feira, 19 de agosto.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Transmissão: Paramount+.

Estudiantes x Cerro Porteño

  • Data: Quarta-feira, 20 de agosto.
  • Hora: 19h (horário de Brasília).
  • Transmissão: ESPN e Disney+.

Internacional x Flamengo

  • Data: Quarta-feira, 20 de agosto.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+.

LDU x Botafogo

  • Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
  • Hora: 19h (horário de Brasília).
  • Transmissão: Paramount+.

Palmeiras x Universitario

  • Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Transmissão: ESPN e Disney+.

River Plate x Libertad

  • Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Transmissão: Paramount+

Instagram/Conmebol
Todos confrontos da oitavas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

