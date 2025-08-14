Chaveamento da Libertadores 2025: Data dos jogos da volta e o que os brasileiros precisam para se classificar
Seis brasileiros disputam as oitavas da competição, Inter e Flamengo se enfrentam; veja quando acontecem os jogos da volta e o regulamento da Liberta
É hora da decisão na Libertadores 2025! Os jogo de ida das oitavas-de-final acontecem neste semana e já na próxima as equipes disputarão os jogos da volta que decidirão os 8 classificados para as quartas.
Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Até o momento, nenhum deles saiu derrotado nos jogos de ida disputados contra times estrangeiros. No confronto entre brasileiros, o Flamengo saiu na frente do Internacional e venceu o jogo de ida por 1 x 0, no Maracanã.
São Paulo e Fortaleza empataram ambos em 0 x 0. A diferença é que o Tricolor Paulista decidirá a segunda parte em casa, no Morumbis, enquanto que o Leão do Pici terá que decidir a vaga na Argentina.
Botafogo e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (14), contra LDU e Universitario, respectivamente.
Horário e onde assistir os jogos da volta das oitavas-de-final da Libertadores... e o que cada time precisa para se classificar
A Conmebol ainda divulgará a grade de transmissão das partidas; esta matéria será atualizada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Terça-feira, 19/08
- 19h - Vélez Sársfield x Fortaleza (Ida: 0 x 0) - Estádio José Amalfitani
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
- 21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1) - Estádio Presidente Perón
Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino
- 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Morumbis
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
Quarta-feira, 20/08
- 19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) - Estadio Jorge Luis Hirschi
Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio
- 21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1) - Beira Rio
Quinta-feira, 21/08
- 19h - LDU x Botafogo (Ida: a disputar) - Estádio Rodrigo Paz Delgado
- 21h30 - Palmeiras x LDU (Ida: a disputar) - Allianz Parque
- 21h30 -River Plate x Libertad - Monumental de Núñez
Chaveamento da Libertadores 2025
Lado A
Chave 1
- São Paulo x Atlético Nacional
- LDU x Botafogo
Chave 2
- River Plate x Libertad
- Universitario x Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield x Fortaleza
- Racing x Fortaleza
Chave 4
- Cerro Porteño x Estudiantes
- Flamengo x Internacional