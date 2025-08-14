Chaveamento da Libertadores 2025: Data dos jogos da volta e o que os brasileiros precisam para se classificar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seis brasileiros disputam as oitavas da competição, Inter e Flamengo se enfrentam; veja quando acontecem os jogos da volta e o regulamento da Liberta

É hora da decisão na Libertadores 2025! Os jogo de ida das oitavas-de-final acontecem neste semana e já na próxima as equipes disputarão os jogos da volta que decidirão os 8 classificados para as quartas.

Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Até o momento, nenhum deles saiu derrotado nos jogos de ida disputados contra times estrangeiros. No confronto entre brasileiros, o Flamengo saiu na frente do Internacional e venceu o jogo de ida por 1 x 0, no Maracanã.

São Paulo e Fortaleza empataram ambos em 0 x 0. A diferença é que o Tricolor Paulista decidirá a segunda parte em casa, no Morumbis, enquanto que o Leão do Pici terá que decidir a vaga na Argentina.

Botafogo e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (14), contra LDU e Universitario, respectivamente.

Horário e onde assistir os jogos da volta das oitavas-de-final da Libertadores... e o que cada time precisa para se classificar

A Conmebol ainda divulgará a grade de transmissão das partidas; esta matéria será atualizada.



Terça-feira, 19/08

19h - Vélez Sársfield x Fortaleza (Ida: 0 x 0) - Estádio José Amalfitani

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1) - Estádio Presidente Perón

Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino

21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Morumbis

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

Quarta-feira, 20/08

19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) - Estadio Jorge Luis Hirschi

Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio

21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1) - Beira Rio

Quinta-feira, 21/08

19h - LDU x Botafogo (Ida: a disputar) - Estádio Rodrigo Paz Delgado

21h30 - Palmeiras x LDU (Ida: a disputar) - Allianz Parque

21h30 -River Plate x Libertad - Monumental de Núñez

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

São Paulo x Atlético Nacional

LDU x Botafogo

Chave 2

River Plate x Libertad

Universitario x Palmeiras

Lado B

Chave 3

Vélez Sarsfield x Fortaleza

Racing x Fortaleza

Chave 4

Cerro Porteño x Estudiantes