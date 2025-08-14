fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores 2025: Data dos jogos da volta e o que os brasileiros precisam para se classificar

Seis brasileiros disputam as oitavas da competição, Inter e Flamengo se enfrentam; veja quando acontecem os jogos da volta e o regulamento da Liberta

Por Victor Peixoto Publicado em 14/08/2025 às 17:50 | Atualizado em 14/08/2025 às 18:33
Com gol de Bruno Henrique, Flamengo sai na frente do Inter na Libertadores
Com gol de Bruno Henrique, Flamengo sai na frente do Inter na Libertadores - Adriano Fontes / Flamengo

É hora da decisão na Libertadores 2025! Os jogo de ida das oitavas-de-final acontecem neste semana e já na próxima as equipes disputarão os jogos da volta que decidirão os 8 classificados para as quartas.

Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Até o momento, nenhum deles saiu derrotado nos jogos de ida disputados contra times estrangeiros. No confronto entre brasileiros, o Flamengo saiu na frente do Internacional e venceu o jogo de ida por 1 x 0, no Maracanã.

São Paulo Fortaleza empataram ambos em 0 x 0. A diferença é que o Tricolor Paulista decidirá a segunda parte em casa, no Morumbis, enquanto que o Leão do Pici terá que decidir a vaga na Argentina.

Botafogo Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (14), contra LDU e Universitario, respectivamente.

Horário e onde assistir os jogos da volta das oitavas-de-final da Libertadores... e o que cada time precisa para se classificar

A Conmebol ainda divulgará a grade de transmissão das partidas; esta matéria será atualizada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Terça-feira, 19/08

  • 19h - Vélez Sársfield x Fortaleza (Ida: 0 x 0) - Estádio José Amalfitani

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

  • 21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1) - Estádio Presidente Perón

Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino

  • 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Morumbis

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

Quarta-feira, 20/08

  • 19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) - Estadio Jorge Luis Hirschi

Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio

  • 21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1) - Beira Rio

Quinta-feira, 21/08

  • 19h - LDU x Botafogo (Ida: a disputar) - Estádio Rodrigo Paz Delgado
  • 21h30 - Palmeiras x LDU (Ida: a disputar) - Allianz Parque
  • 21h30 -River Plate x Libertad - Monumental de Núñez

Leia Também

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

  • São Paulo x Atlético Nacional 
  • LDU x Botafogo

Chave 2

  • River Plate x Libertad
  • Universitario x Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield x Fortaleza
  • Racing x Fortaleza

Chave 4

  • Cerro Porteño x Estudiantes
  • Flamengo Internacional

Leia também

Sport não vence São Paulo no Brasileirão há 10 anos; confira histórico
Sport

Sport não vence São Paulo no Brasileirão há 10 anos; confira histórico
Sport: Parcial indica novo recorde de público na Ilha do Retiro contra o São Paulo
Sport

Sport: Parcial indica novo recorde de público na Ilha do Retiro contra o São Paulo

Compartilhe

Tags