Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os resultados dos 8 jogos de ida das oitavas de final e quem tem vantagem

De todos os confrontos que já ocorreram, apenas um time visitante ganhou. Houve também dois empates e duas vitórias dos mandantes. Restam três jogos

Por Robert Sarmento Publicado em 14/08/2025 às 8:14
Chaveamento da Libertadores 2025
Chaveamento da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Começou o mata-mata da Libertadores 2025! Os primeiros jogos das oitavas de final trouxeram grandes emoções, com resultados que surpreenderam e outros que confirmaram favoritismos.

Indenpendente dos placares, até agora, todos os confrontos estão indefinidos para os duelos de volta. A primeira parte termina nesta quinta-feira (14/08), com Palmeiras e Botafogo em campo.

O Verdão enfrenta Universitario, do Peru, fora de casa. Já o Fogão recebe a LDU, do Equadord, no estádio Nilton Santos. O dia ainda reserva a partida entre Libertad e River Plate no Paraguai.

Instagram/Conmebol
Todos confrontos da oitavas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Jogos de ida das oitavas de final da Libertadores 2025

As disputas pelas quatro vagas nas quartas de final está acirrada! A seguir, confira como ficaram os resultados parciais, além dos horários e onde assistir os que ainda acontecem hoje:

Resultados que já ocorreram:

  • Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield - Quem vencer avançará de fase. 
  • Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - O vencedor garante a classificação.
  • Peñarol 1 x 0 Racing - Penãrol só precisa empatar na volta.

  • Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes - Estudiante na mesma situação do Peñarol.

 

Jogos de hoje (14/08/25):

  • 14/08 - 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
  • 14/08 - 21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+
  • 14/08 - 21h30 - Universitario x Palmeiras -ESPN e Disney+

Regulamento e premiação da Libertadores 2025

Para esta fase, não há a regra do gol fora de casa como critério de desempate. Ou seja, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão da vaga vai direto para a disputa de pênaltis.

A premiação aumenta a cada fase. Os clubes classificados recebem US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. A final deste ano será em Lima, no Peru, em 29 de novembro.

  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

