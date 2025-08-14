Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os resultados dos 8 jogos de ida das oitavas de final e quem tem vantagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De todos os confrontos que já ocorreram, apenas um time visitante ganhou. Houve também dois empates e duas vitórias dos mandantes. Restam três jogos

Começou o mata-mata da Libertadores 2025! Os primeiros jogos das oitavas de final trouxeram grandes emoções, com resultados que surpreenderam e outros que confirmaram favoritismos.

Indenpendente dos placares, até agora, todos os confrontos estão indefinidos para os duelos de volta. A primeira parte termina nesta quinta-feira (14/08), com Palmeiras e Botafogo em campo.

O Verdão enfrenta Universitario, do Peru, fora de casa. Já o Fogão recebe a LDU, do Equadord, no estádio Nilton Santos. O dia ainda reserva a partida entre Libertad e River Plate no Paraguai.

Todos confrontos da oitavas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Jogos de ida das oitavas de final da Libertadores 2025

As disputas pelas quatro vagas nas quartas de final está acirrada! A seguir, confira como ficaram os resultados parciais, além dos horários e onde assistir os que ainda acontecem hoje:

Resultados que já ocorreram:

Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield - Quem vencer avançará de fase.

Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - O vencedor garante a classificação.

Peñarol 1 x 0 Racing - Penãrol só precisa empatar na volta.

Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes - Estudiante na mesma situação do Peñarol.

Flamengo 1 x 0 Internacional - Flamengo tem a vantagem do empate.



Jogos de hoje (14/08/25):

14/08 - 19h - Botafogo x LDU - Paramount+

14/08 - 21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+



14/08 - 21h30 - Universitario x Palmeiras -ESPN e Disney+

Regulamento e premiação da Libertadores 2025

Para esta fase, não há a regra do gol fora de casa como critério de desempate. Ou seja, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão da vaga vai direto para a disputa de pênaltis.

A premiação aumenta a cada fase. Os clubes classificados recebem US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. A final deste ano será em Lima, no Peru, em 29 de novembro.