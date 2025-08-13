fechar
Flamengo vence o Inter e joga por empate para ir às quartas da Libertadores.

Bruno Henrique abriu o placar para o clube carioca no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Colorado, nesta quarta, no Maracanã

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/08/2025 às 23:50
Bruno Henrique, atacante do Flamengo e autor do gol sobre o Internacional pela Libertadores
Bruno Henrique, atacante do Flamengo e autor do gol sobre o Internacional pela Libertadores - RUANO CARNEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em um jogo no qual cada time foi melhor em cada tempo, o Flamengo saiu na frente na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Internacional, ao vencer o jogo de ida, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, no Rio, por 1 a 0. Com o resultado, o time rubro-negro precisa de um empate em Porto Alegre, no dia 20, para alcançar as quartas.

Empurrado pela torcida e sob a análise do técnico Carlo Ancelotti que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Flamengo tentou pressionar o Inter, mas a equipe gaúcha não se acovardou e se lançou ao ataque para evitar o 'sufoco'.

Os times se revezavam no ataque e a primeira chance foi do Flamengo, quando Luiz Araújo forçou Rochet e fazer boa defesa, aos 12 minutos. Na sequência, Bruno Henrique 'carimbou' a zaga gaúcha.

O bom posicionamento do setor defensivo do Inter impediu o Flamengo de usar a velocidade de seus jogadores de ataque. Ao mesmo tempo, os comandados de Roger Machado buscavam os contra-ataques, mas sem muita convicção, dando a entender de que o empate poderia ser um bom resultado, já pensando no jogo de volta.

Mas uma desatenção em cobrança de escanteio jogou todo o trabalho colorado fora. Luiz Araújo cruzou da esquerda e Bruno Henrique subiu sozinho, diante de três zagueiros, para cabecear e abrir o placar, aos 27 minutos.

O jogo ganhou ritmo. O Inter pareceu abalado e abriu espaço para o Flamengo armar jogadas. Por várias vezes, o time carioca tocou a bola com categoria, dominando o adversário, que já não fazia uma marcação tão efetiva.

Depois de terminar o primeiro tempo com apenas uma finalização contra nove do Flamengo, o Inter voltou do vestiário com outra postura. Com uma marcação mais forte e com bela toque de bola, liderado pelo habilidoso Alan Patrick, a equipe visitante ficou mais tempo com a bola e equilibrou a disputa.

Com três escanteios em seguida, o Inter passa a pressionar, mas sem criar grandes oportunidades. Só Juninho conseguiu incomodar um pouco o goleiro Rossi.

O jogo perde intensidade. O Inter diminuiu a força ofensiva e o Flamengo não finalizou até os 25 minutos. O time rubro-negro passa a ficar mais com a bola e segurou o ímpeto do adversário.

Mesmo sem inspiração, o Inter tentou o empate nos minutos finais com bolas aéreas, facilitando o trabalho de Rossi e de sua zaga.

Cada equipe ainda criou duas oportunidades nos momentos finais, mas o jogo terminou com os times satisfeitos com o resultado. O Flamengo pela vitória e o Inter confiante de que pode reverter semana que vem no Beira-Rio.

