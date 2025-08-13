Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
A TV Globo oferece apenas uma partida decisiva das oitavas de final ao vivo e de graça, tanto na televisão aberta quanto pela internet para o Brasil
A quarta-feira, 13 de agosto, será de muita emoção para os fãs de futebol, com a TV Globo transmitindo jogos imporantes das oitavas de final da Libertadores 2025 para todo o Brasil.
A emissora, que detém os direitos de transmissão da competição internacional, terá uma programação especial, permitindo que a torcida acompanhe os confrontos de ida dessa fase.
Os torcedores dos times e os fãs de futebol em geral podem acompanhar ao vivo e grátis na televisão aberta (sintonize o canal na região onde mora) e pela internet, via streaming.
Programação da Globo hoje (13/08/25) completa
Depois da novela Vale Tudo, começa a cobertura do embate brasileiro entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).
Como assistir de graça pela televisão e internet?
- 1. Pela TV Aberta: Sintonize a TV Globo em seu televisor. O sinal é aberto e disponível para todos.
- 2. Pela Internet (Globoplay): A forma mais simples de assistir de graça online é pelo Globoplay.
O dueloé crucial para a trajetória de ambas as equipes, pois começa a definir a vaga para as quartas de final do torneio da Conmebol. A volta será no dia 20 de agosto (quarta-feira).
TV Globo: Quarta-Feira, 13 de agosto de 2025
- 04h Hora Um
- 06h Bom Dia Praça
- 08h30 Bom Dia Brasil
- 09h30 Encontro Com Patrícia Poeta
- 10h35 Mais Você
- 11h45 Praça TV - 1ª Edição
- 13h Globo Esporte
- 13h25 Jornal Hoje
- 14h45 Edição Especial - História de Amor
- 15h25 Sessão da Tarde - "Um Tio Quase Perfeito 2"
- 17h Boletim Praça
- 17h10 Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem
- 18h05 Êta Mundo Melhor!
- 18h45 Praça TV - 2ª Edição
- 19h15 Dona de Mim
- 20h Jornal Nacional
- 20h30 Vale Tudo
- 21h15 Flamengo x Internacional
- 23h30 Segue o Jogo
- 23h45 Avisa Lá Que Eu Vou
- 00h30 Jornal da Globo
- 01h20 Conversa com Bial
- 02h Dona de Mim
- 02h40 Comédia na Madrugada I
- 03h25 Comédia na Madrugada II