Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo

A TV Globo oferece apenas uma partida decisiva das oitavas de final ao vivo e de graça, tanto na televisão aberta quanto pela internet para o Brasil

A quarta-feira, 13 de agosto, será de muita emoção para os fãs de futebol, com a TV Globo transmitindo jogos imporantes das oitavas de final da Libertadores 2025 para todo o Brasil.

A emissora, que detém os direitos de transmissão da competição internacional, terá uma programação especial, permitindo que a torcida acompanhe os confrontos de ida dessa fase.

Leia Também Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja o caminho dos 8 times das quartas até a final

Os torcedores dos times e os fãs de futebol em geral podem acompanhar ao vivo e grátis na televisão aberta (sintonize o canal na região onde mora) e pela internet, via streaming.

Programação da Globo hoje (13/08/25) completa

Depois da novela Vale Tudo, começa a cobertura do embate brasileiro entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Como assistir de graça pela televisão e internet?

1. Pela TV Aberta: Sintonize a TV Globo em seu televisor. O sinal é aberto e disponível para todos.

Sintonize a TV Globo em seu televisor. O sinal é aberto e disponível para todos. 2. Pela Internet (Globoplay): A forma mais simples de assistir de graça online é pelo Globoplay.



O dueloé crucial para a trajetória de ambas as equipes, pois começa a definir a vaga para as quartas de final do torneio da Conmebol. A volta será no dia 20 de agosto (quarta-feira).



TV Globo: Quarta-Feira, 13 de agosto de 2025

04h Hora Um



06h Bom Dia Praça



08h30 Bom Dia Brasil



09h30 Encontro Com Patrícia Poeta



10h35 Mais Você



11h45 Praça TV - 1ª Edição



13h Globo Esporte



13h25 Jornal Hoje



14h45 Edição Especial - História de Amor



15h25 Sessão da Tarde - "Um Tio Quase Perfeito 2"



17h Boletim Praça



17h10 Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem



18h05 Êta Mundo Melhor!



18h45 Praça TV - 2ª Edição



19h15 Dona de Mim



20h Jornal Nacional



20h30 Vale Tudo



21h15 Flamengo x Internacional



23h30 Segue o Jogo



23h45 Avisa Lá Que Eu Vou



00h30 Jornal da Globo



01h20 Conversa com Bial



02h Dona de Mim



02h40 Comédia na Madrugada I



03h25 Comédia na Madrugada II