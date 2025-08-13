fechar
Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo

A TV Globo oferece apenas uma partida decisiva das oitavas de final ao vivo e de graça, tanto na televisão aberta quanto pela internet para o Brasil

Por Robert Sarmento Publicado em 13/08/2025 às 9:18
Pedro, atacante do Flamengo
Pedro, atacante do Flamengo - Instagram/Flamengo

A quarta-feira, 13 de agosto, será de muita emoção para os fãs de futebol, com a TV Globo transmitindo jogos imporantes das oitavas de final da Libertadores 2025 para todo o Brasil.

A emissora, que detém os direitos de transmissão da competição internacional, terá uma programação especial, permitindo que a torcida acompanhe os confrontos de ida dessa fase.

Os torcedores dos times e os fãs de futebol em geral podem acompanhar ao vivo e grátis na televisão aberta (sintonize o canal na região onde mora) e pela internet, via streaming.

Programação da Globo hoje (13/08/25) completa

Depois da novela Vale Tudo, começa a cobertura do embate brasileiro entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Como assistir de graça pela televisão e internet?

  • 1. Pela TV Aberta: Sintonize a TV Globo em seu televisor. O sinal é aberto e disponível para todos.
  • 2. Pela Internet (Globoplay): A forma mais simples de assistir de graça online é pelo Globoplay.

O dueloé crucial para a trajetória de ambas as equipes, pois começa a definir a vaga para as quartas de final do torneio da Conmebol. A volta será no dia 20 de agosto (quarta-feira).

TV Globo: Quarta-Feira, 13 de agosto de 2025

  • 04h Hora Um
  • 06h Bom Dia Praça
  • 08h30 Bom Dia Brasil
  • 09h30 Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10h35 Mais Você
  • 11h45 Praça TV - 1ª Edição
  • 13h Globo Esporte
  • 13h25 Jornal Hoje
  • 14h45 Edição Especial - História de Amor
  • 15h25 Sessão da Tarde - "Um Tio Quase Perfeito 2"
  • 17h Boletim Praça
  • 17h10 Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem
  • 18h05 Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 Praça TV - 2ª Edição
  • 19h15 Dona de Mim
  • 20h Jornal Nacional
  • 20h30 Vale Tudo
  • 21h15 Flamengo x Internacional
  • 23h30 Segue o Jogo
  • 23h45 Avisa Lá Que Eu Vou
  • 00h30 Jornal da Globo
  • 01h20 Conversa com Bial
  • 02h Dona de Mim
  • 02h40 Comédia na Madrugada I
  • 03h25 Comédia na Madrugada II

Reprodução/Instagram/Luís Roberto
Luís Roberto, narrador da TV Globo, em transmissão no Estádio Nilton Santos - Reprodução/Instagram/Luís Roberto

 

