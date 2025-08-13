fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 14.08: O Povo na TV traz todas as informações sobre o que está acontecendo

O Povo na TV chega com as notícias mais importantes sobre o Recife e Região Metropolitana; Confira a programação completa da TV

Por JC Publicado em 13/08/2025 às 15:48
Anne Barretto, apresentadora do programa "O Povo na TV"
Anne Barretto, apresentadora do programa "O Povo na TV" - Heudes Regis / Especial para o JC

TV Jornal/SBT 2

04:45 – SBT News – Manhã
06:30 – Primeiro Impacto PE
07:30 – Bom Dia Esperança
07:35 – SBT Manhã
08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
09:30 – Primeiro Impacto
11:00 – Cotidiano
11:30 – TV Jornal Meio Dia
13:15 – Turma do Barra
13:45 – Maria do Bairro
14:45 – Casos de Família
15:45 – Fofocalizando
17:00 – A Caverna Encantada
18:00 – Chaves
18:30 – O Povo Na TV
19:45 – SBT Brasil
21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
22:15 – Programa do Ratinho
23:15 – A Praça é Nossa
00:45 – The Noite
01:45 – Operação Mesquita
02:15 – SBT Podnight
03:00 – SBT Notícias

TV Tribuna/Band 4

05:00 – Jantar o Quê
05:45 – Profeta Vinícius Iracet
06:00 – Igreja Cristo Para As Nações
06:45 – Jornal Bandnews
07:00 – Valor da Vida
08:00 – Agro Band
08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:35 – Bora Brasil
11:00 – Jogo Aberto
12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
13:50 – Hora da Treta
14:10 – Bem Você
14:30 – Melhor da Tarde
16:00 – Brasil Urgente
17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Café Com Aroma de Mulher
21:25 – Show da Fé
22:20 – Perrengue do Dia
22:30 – Melhor da Tarde
00:00 – Jornal da Noite
01:00 – Esporte Total
01:55 – Band Esporte
02:50 – +Info
03:00 – Jornal da Band

REDE TV/CANAL 6

05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
09:30 – Ultrafarma
10:00 – Fica Com a Agente
11:30 – Bola na Rede
12:50 – Elas Em Jogo
13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
15:00 – A Tarde é Sua
17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
21:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Novorizontino x Coritiba
22:45 – Operação de Risco
23:45 – É Notícia
00:30 – Leitua Dinâmica
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes/Record 9

06:30 – Balanço Geral PE
08:40 – Fala Brasil
10:00 – Hoje em Dia
11:30 – Balanço Geral PE
14:40 – Vem Pernambuco
15:30 – O Rico e Lázaro
16:30 – Cidade Alerta
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
18:05 – Esporte Record Pernambuco
18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
19:20 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – Paulo, O Apóstolo
22:00 – Reis
22:45 – Acumuladores
23:45 – Chicago P. D.
00:30 – Jornal da Record 24h
00:45 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV Brasil 11

06:00 – Cozinha Amazônia
06:30 – Agricultura Alto Vale
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Estádio 1º Tempo
12:45 – Repórter Brasil Tarde
13:30 – Expedição MS
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sem Censura
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Estádio
19:00 – Repórter Brasil Noite
20:00 – Um Milagre
21:00 – Sessão de Cinema: Mato Sem Cachorro
23:00 – Condor
23:30 – Sem Censura
01:30 – Um Milagre
02:30 – Condor
03:00 – Sessão de Cinema: Mato Sem Cachorro
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

04:00 – Hora Um
06:00 – Bom dia PE
08:30 – Bom dia Brasil
09:30 – Encontro
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:45 – História de Amor
15:30 – Sessão da Tarde: Superação – O Milagre da Fé
17:15 – A Viagem
18:25 – Êta Mundo Melhor!
19:10 – NE2
19:40 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Chefe de Alto Nível
23:25 – This Is Us
00:15 – Jornal da Globo
01:05 – Conversa Com Bial
01:45 – Dona de Mim
02:30 – Comédia na Madrugada I
03:15 – Comédia na Madrugada II

