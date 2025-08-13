Programação SBT hoje (13/08/25): PSG x Tottenham? Veja se emissora exibe a final da Supercopa da Uefa
Se é fã de futebol europeu e quer assistir o duelo por taça da temporada 2025/26 com exclusividade na televisão aberta, veio ao lugar certo
Para a alegria dos torcedores, as transmissões europeias estão de volta no SBT! Nesta quarta-feira (13/08), tem a final da Supercopa da Uefa 2025 entre PSG x Tottenham.
A partida começa às 16h (horário de Brasília). Não tem jogo de volta! É confronto único, e a pedido dos dois clubes sem prorrogação. Em cas de empate, definição direta nos penâltis.
O time francês venceu a Champions League e a equipe inglesa a Europa League. O Paris levantou a taça pela primeira vez na história e os Spurs encerraram tabu desde 2008 sem trófeu.
A emissora exibe, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, com imagens de graça também no site, a partir das 21h15 (horário de Brasília). A narração é de Tiago Leifert.
Programação do SBT hoje (13/08/25) completa
Confira a grade completa do dia para se organizar e não perder seus programas favoritos, desde a manhã até a madrugada. Além de futebol, o dia destaca o jornalismo e entretenimento.
Os internautas também podem acompanhar as imagens da partida através do site oficial (assista aqui). À noite, por volta de 23h30 (horário de Brasília), tem toda repercussão no Arena SBT.
- 04h45 – SBT Manhã
- 06h30 - Programação local
- 08h30 - Bom Dia & Cia com Patati Patatá
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h - Programação local
- 13h45 - Maria do Bairro
- 14h45 - Casos de Família
- 15h45 - Supercopa da UEFA - PSG x Tottenham
- 18h15 - A Caverna Encantada
- 19h00 - Programação local
- 19h45 - SBT Brasil
- 21h - As Filhas da Senhora Garcia
- 22h30 - Programa do Ratinho
- 23h30 - Arena SBT
- 00h45 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h45 - Operação Mesquita
- 02h15 - SBT PodNight - Ninho da Coruja
- 03h - SBT Notícias