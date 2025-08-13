fechar
Futebol |

Programação SBT hoje (13/08/25): PSG x Tottenham? Veja se emissora exibe a final da Supercopa da Uefa

Se é fã de futebol europeu e quer assistir o duelo por taça da temporada 2025/26 com exclusividade na televisão aberta, veio ao lugar certo

Por Robert Sarmento Publicado em 13/08/2025 às 9:43 | Atualizado em 13/08/2025 às 10:33
Dembelé, Marquinhos e Doué comemoram gol do PSG
Dembelé, Marquinhos e Doué comemoram gol do PSG - Instagram/PSG

Para a alegria dos torcedores, as transmissões europeias estão de volta no SBT! Nesta quarta-feira (13/08), tem a final da Supercopa da Uefa 2025 entre PSG x Tottenham.

A partida começa às 16h (horário de Brasília). Não tem jogo de volta! É confronto único, e a pedido dos dois clubes sem prorrogação. Em cas de empate, definição direta nos penâltis.

O time francês venceu a Champions League e a equipe inglesa a Europa League. O Paris levantou a taça pela primeira vez na história e os Spurs encerraram tabu desde 2008 sem trófeu.

Leia Também

A emissora exibe, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, com imagens de graça também no site, a partir das 21h15 (horário de Brasília). A narração é de Tiago Leifert.

Instagram/Uefa
Todos os campeões da Supercopa da Uefa na história - Instagram/Uefa

Programação do SBT hoje (13/08/25) completa

Confira a grade completa do dia para se organizar e não perder seus programas favoritos, desde a manhã até a madrugada. Além de futebol, o dia destaca o jornalismo e entretenimento.

Os internautas também podem acompanhar as imagens da partida através do site oficial (assista aqui). À noite, por volta de 23h30 (horário de Brasília), tem toda repercussão no Arena SBT.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 04h45 – SBT Manhã
  • 06h30 - Programação local
  • 08h30 - Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h - Programação local
  • 13h45 - Maria do Bairro
  • 14h45 - Casos de Família
  • 15h45 - Supercopa da UEFA - PSG x Tottenham
  • 18h15 - A Caverna Encantada
  • 19h00 - Programação local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 21h - As Filhas da Senhora Garcia
  • 22h30 - Programa do Ratinho
  • 23h30 - Arena SBT
  • 00h45 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h45 - Operação Mesquita
  • 02h15 - SBT PodNight - Ninho da Coruja
  • 03h - SBT Notícias

Leia também

Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
Transmissão

Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
Programação da TV 12/08: informação de qualidade é no TV Jornal Meio Dia
Televisão

Programação da TV 12/08: informação de qualidade é no TV Jornal Meio Dia

Compartilhe

Tags