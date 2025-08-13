Programação SBT hoje (13/08/25): PSG x Tottenham? Veja se emissora exibe a final da Supercopa da Uefa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se é fã de futebol europeu e quer assistir o duelo por taça da temporada 2025/26 com exclusividade na televisão aberta, veio ao lugar certo

Para a alegria dos torcedores, as transmissões europeias estão de volta no SBT! Nesta quarta-feira (13/08), tem a final da Supercopa da Uefa 2025 entre PSG x Tottenham.

A partida começa às 16h (horário de Brasília). Não tem jogo de volta! É confronto único, e a pedido dos dois clubes sem prorrogação. Em cas de empate, definição direta nos penâltis.

O time francês venceu a Champions League e a equipe inglesa a Europa League. O Paris levantou a taça pela primeira vez na história e os Spurs encerraram tabu desde 2008 sem trófeu.

A emissora exibe, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, com imagens de graça também no site, a partir das 21h15 (horário de Brasília). A narração é de Tiago Leifert.

Todos os campeões da Supercopa da Uefa na história - Instagram/Uefa

Programação do SBT hoje (13/08/25) completa

Confira a grade completa do dia para se organizar e não perder seus programas favoritos, desde a manhã até a madrugada. Além de futebol, o dia destaca o jornalismo e entretenimento.

Os internautas também podem acompanhar as imagens da partida através do site oficial (assista aqui). À noite, por volta de 23h30 (horário de Brasília), tem toda repercussão no Arena SBT.