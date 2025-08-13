Homem acusado de feminicídio brutal é julgado em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Julgamento de Hugo José Ferreira iniciou no Fórum Henrique Capitulino, em Jaboatão dos Guararapes e família da vítima acompanha ações

O Fórum Henrique Capitulino, em Prazeres, foi palco para o julgamento do réu Hugo José Ferreira. Acusado de assassinar Shirlene Silva de Souza, José chegou à sessão acompanhado do defensor público.

A família da vítima, por sua vez, conta com a assistência de uma defensora pública e um assistente de acusação.

A família da vítima

Os parentes de Shirlene, mãe, pai e irmã, não se encontram em estado emocional adequado para acompanhar o julgamento. No entanto, uma tia de Shirlene, Verônica, e seu esposo representam a família no tribunal.

Verônica relembra o dia do homicídio, um dia marcante na luta pelos direitos das mulheres: o Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2023.

O Crime Brutal

Shirlene foi brutalmente assassinada com mais de 30 golpes de faca, em frente à filha do casal, de apenas 4 anos. Verônica relata que Ferreira tentou, além de assassinar, esquartejar Shirlene e remover o corpo da cena do crime.

"Ele deu muitas facadas na Shirlene. Tentou amputar o braço, cortou o rosto, o pescoço. E então saiu à rua em busca de um carrinho de mão para remover o corpo", contou Verônica.

Histórico de violência

Segundo a família, Ferreira já havia agredido Shirlene inúmeras vezes no passado. Em uma das ocasiões, Shirlene procurou a delegacia e obteve uma medida protetiva, que, posteriormente, retirou após ameaças do réu.

O julgamento

O julgamento, que teve início às 10 horas da manhã, continua sem previsão de término. A família de Shirlene aguarda justiça no caso da brutal morte da jovem.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais