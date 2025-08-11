Homem é preso por tentativa de feminicídio em Piedade: vítima se fingiu de morta para escapar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Ele me deixou num quarto trancada e foi lá umas três vezes ele foi me olhar, aí eu fechava os olhos e prendia a respiração"; Confira mais detalhes

Um homem, de 27 anos, foi preso nesta segunda-feira (11), após tentar assassinar companheira a facadas em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com informações, o crime aconteceu porque a vítima, uma mulher de 61 anos, lembrou do pai de suas filhas, devido ao feriado do dia dos pais, um homem que morreu de câncer.

O suspeito desferiu cerca de quatro facadas e a vítima só conseguiu escapar do feminicídio porque se fingiu de morta durante a violência.

O homem fugiu e se escondeu na casa de familiares após a tentativa de feminicídio, mas depois compareceu à Delegacia da Mulher.

A vítima foi socorrida e precisou de 20 pontos devido aos ferimentos. Ela conta que se sente aliviada com a prisão dele.

"Estou aqui com muitas dores, toda golpeada, machucada, mas foi um alívio ver esse homem preso. Eu espero que amanhã, na audiência de custódia ele não seja liberado. Eu peço que as autoridades me ajudem, que deixem esse homem atrás das grades. Ele é um monstro", contou a vítima.

A mulher conta que antes ele só tinha realizado violências verbais, que esta foi a primeira vez que ele a agrediu fisicamente.

Como aconteceu?

De acordo com a vítima, eles estavam na praia e ela se lembrou do ex-marido, gerando um ataque de ciúmes no suspeito. Ao chegarem em casa, o homem pegou uma faca e tentou atacá-la, mas acertou a geladeira e quebrou a faca.

Depois, ele pegou outra faca e desferiu os golpes, nas costas e braços da vítima. "Ele só me largou quando eu fingi que tinha morrido. Ele me deixou num quarto trancada e foi lá umas três vezes ele foi me olhar, aí eu fechava os olhos e prendia a respiração".

O homem então tomou um banho e deixou a casa, fugindo para a residência de parentes. Ela saiu se arrastando pelo chão e gritou por ajuda.

"Eu achava que não ia sair dessa, mesmo eu fingindo que estava morta. Eu perdi muito sangue e passei muito tempo, umas meia hora nessa situação, esperando minha filha", contou.

O caso segue sob investigação junto à Polícia Civil.

