Homens se passavam por mulheres em apps de relacionamento para extorquir vítimas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com informações da polícia, os homens criavam perfis falsos, onde fingiam ser mulheres e posteriormente ameaçavam as vítimas

A Polícia Civil desmontou, na manhã desta quinta-feira (7), uma quadrilha que atuava aplicando golpes através de aplicativos de relacionamento, no Recife.

De acordo com informações da polícia, os homens criavam perfis falsos, onde fingiam ser mulheres e posteriormente ameaçavam as vítimas.

Depois de um tempo mantendo uma relação com as vítimas, a quadrilha, que tem integrantes dentro do presídio, ligava e ameaçava de morte, alegando que a vítima estava se envolvendo com a esposa de um chefe de facção criminosa.

Maisde 30 homens foram vítimas dessa quadrilha e realizaram depósitos de até R$ 20 mil reais.

"Fica o alerta para as pessoas evtarem de expor dados pessoais nas redes sociais, até porque essas informações muitas vezes acabam caindo na mão de criminosos", afirma o Delegado Renato Lourenço.

Foram expedidos 10 mandados de prisão, sendo que desses, três são detentos da Unidade Prisional de Igarassu. Além disso, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

