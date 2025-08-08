fechar
Homens se passavam por mulheres em apps de relacionamento para extorquir vítimas

De acordo com informações da polícia, os homens criavam perfis falsos, onde fingiam ser mulheres e posteriormente ameaçavam as vítimas

Por Zayra Pereira Publicado em 08/08/2025 às 0:06
Imagem de presídio de Igarassu
A Polícia Civil desmontou, na manhã desta quinta-feira (7), uma quadrilha que atuava aplicando golpes através de aplicativos de relacionamento, no Recife.

Depois de um tempo mantendo uma relação com as vítimas, a quadrilha, que tem integrantes dentro do presídio, ligava e ameaçava de morte, alegando que a vítima estava se envolvendo com a esposa de um chefe de facção criminosa.

Maisde 30 homens foram vítimas dessa quadrilha e realizaram depósitos de até R$ 20 mil reais.

"Fica o alerta para as pessoas evtarem de expor dados pessoais nas redes sociais, até porque essas informações muitas vezes acabam caindo na mão de criminosos", afirma o Delegado Renato Lourenço.

Foram expedidos 10 mandados de prisão, sendo que desses, três são detentos da Unidade Prisional de Igarassu. Além disso, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

