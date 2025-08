Mulher denuncia ameaças e tentativa de homicídio por ex-companheiro em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma mulher residente no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, denunciou ter sofrido ameaças e uma tentativa de homicídio por parte do ex-companheiro. O agressor teria invadido a casa da vítima armado, mesmo ela estando sob medida protetiva. Ele ainda não foi localizado.

Agressor tentou duplo homicídio

De acordo com o relato da mulher, as ameaças começaram ainda na madrugada, quando o homem foi até a casa dela e fez diversas intimidações verbais. A polícia foi acionada, mas não compareceu ao local. Horas depois, o agressor retornou armado, colocando em prática as ameaças feitas anteriormente.

A mulher estava acompanhada do atual companheiro no momento do ataque. Ela conta que o homem "chegou lá forçando a porta. Quando o meu companheiro baixou a cabeça, ele deu o primeiro disparo nele. Aí eu já vi, fiquei atordoada, aí ele já foi para cima de mim", contou.

O homem chegou a atirar contra ela, mas o ferimento foi superficial. O atual companheiro da vítima foi atingido na cabeça e está hospitalizado. Segundo familiares, apresenta quadro de saúde estável.

Pedido de prisão preventiva

Apesar da medida protetiva em vigor, a vítima afirma continuar sendo perseguida pelo ex-companheiro. Diante da gravidade do caso, a polícia informou que vai solicitar a prisão preventiva do suspeito.

O agressor já possui antecedentes criminais por violência doméstica e tráfico de drogas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais