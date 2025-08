Para onde foi Igor Cabral? Ex-atleta que espancou namorada é transferido de presídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que está preso preventivamente por espancar a namorada com mais de 60 socos em um elevador em Natal, foi transferido para uma unidade prisional definitiva. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap).

Ele deixou o Centro de Triagem de Parnamirim e foi levado para a Cadeia Pública Dinorá Sinas, em Ceará-Mirim, na Grande Natal. A transferência ocorre em meio a um pedido da defesa do acusado, que solicitou à Justiça o seu isolamento no presídio.

Os advogados de Igor Cabral alegaram que ele vem sofrendo ameaças de uma facção criminosa local e que sua vida e integridade física estariam em risco, devido à grande repercussão do caso de violência.

Resposta do sistema prisional

Em nota, a Seap informou que Igor Cabral foi alocado em uma "ala de segurança adequada" para preservar sua integridade. A pasta confirmou que, embora ele esteja inicialmente sozinho em uma cela, ele não ficará em uma cela individual permanente, pois não existem celas deste tipo na unidade.

A secretaria ressaltou que a definição do local de custódia segue critérios rigorosos de segurança, baseados no perfil do detento.

Igor Cabral responde pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi preso em flagrante no último sábado (26), após as câmeras de segurança de um condomínio em Ponta Negra registrarem a brutal agressão.

(Com informações do Estadão Conteúdo)