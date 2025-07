Mulher espancada no elevador já arrecadou mais de R$ 40 mil em vakinha online; saiba como ajudar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Juliana Soares, que foi brutalmente agredida pelo ex-namorado no último sábado (26), em Natal, vem tentando se reestabelecer, e para contribuir com o tratamento, a família está realizando uma vakinha online.

A mulher de 35 anos recebeu mais de 60 socos no rosto, desferidos por Igor Cabral, homem de 29 anos e ex jogador de basquete, dentro do elevador do edifício onde o casal morava. Ela aguarda uma cirurgia no rosto no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

A vakinha tem como objetivo auxiliar a vítima com medicações, tratamentos e a se manter durante o período que permanece internada e sem poder trabalhar.

Como ajudar Juliana

A vakinha é realizada por entes queridos da vítima, que tentam encontrar um jeito de ajudá-la nesse momento difícil. Durante a discussão, o suspeito quebrou o celular de Juliana, por isso, ela permanece sem acesso aos bancos.

Para ajudar, basta acessar o link disponibilizado para doações. A vakinha tem como meta R$ 50.000 para o tratamento de juliana e, até o momento, já alcançaram R$ 44.954,13.

Além do apoio financeiro, várias instituições que lutam pelo fim da violência contra a mulher se mostraram engajadas na causa de Juliana, prestando apoio nas redes sociais.

Processo

O suspeito foi autuado em flagrante e alegou que a agressão foi motivada por uma traição. Ele passou por audiência de custódia e permanece detido preventivamente.

