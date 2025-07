Cheiro natural das mulheres pode mudar comportamento masculino, afirma nova pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Uma nova pesquisa aponta que o cheiro natural das mulheres, em diferentes fases do ciclo menstrual, pode ter impacto direto no comportamento dos homens.

Segundo pesquisadores da Universidade de Tóquio, certas mudanças no odor corporal feminino durante a ovulação provocam "reações" no sexo oposto.

O que diz a pesquisa

O estudo revelou que compostos aromáticos presentes no corpo da mulher durante a ovulação geram respostas distintas nos homens.

Quando esses compostos foram adicionados a amostras de odor das axilas, os voluntários relataram que o cheiro era mais agradável e consideraram os rostos associados a essas amostras mais atraentes.

Além disso, os compostos também parecem ajudar a reduzir o estresse, segundo publicação na revista iScience.

Apesar de ainda não haver provas concretas da existência de feromônios em humanos, os cientistas acreditam que essa pode ser uma forma sutil de comunicação interpessoal.

Com a nova descoberta do Departamento de Química Biológica Aplicada e do Centro Internacional de Pesquisa em Neurointeligência (WPI-IRCN), ambos da Universidade de Tóquio, essa hipótese ganha ainda mais força.

Leia Também Piscina pública é segura? Especialista revela os riscos mais comuns

O professor Kazushige Touhara, líder da pesquisa, afirma que o cheiro pode contribuir para a comunicação entre homens e mulheres.

Estudos anteriores

Pesquisas anteriores já sugeriam que o corpo feminino sofre alterações perceptíveis ao longo do ciclo menstrual, especialmente na fase ovulatória. No entanto, a natureza específica dessas mudanças ainda não havia sido identificada.

A equipe de Touhara usou uma técnica de análise química chamada cromatografia gasosa-espectrometria de massas para descobrir quais compostos voláteis estavam envolvidos.

De acordo com Nozomi Ohgi, primeira autora do estudo, estudante de pós-graduação no laboratório de Touhara, as etapas para chegar no resultado foram difíceis.

“A parte mais difícil do estudo foi determinar o perfil de odor axilar durante o ciclo menstrual de uma mulher. Foi particularmente difícil agendar mais de 20 mulheres para garantir que os odores axilares fossem coletados em momentos importantes durante seus ciclos menstruais."

Além disso, outros fatores precisaram ser levados em consideração. “Também precisávamos entrevistar cada participante com frequência sobre a temperatura corporal e outros indicadores do ciclo menstrual para entender e monitorar seu estado. Isso exigiu muito tempo, esforço e atenção cuidadosa", contou.

Segundo a pesquisadora Olga Solodilova, o processo levou mais de um mês por participante, o que aumentou a complexidade do estudo.

Outro desafio foi garantir que os testes fossem conduzidos "às cegas": os participantes não sabiam o que estavam cheirando nem por quê, e alguns nem chegaram a receber compostos, como forma de controle. Isso ajudou a eliminar fatores psicológicos e expectativas.

Touhara explicou: “Não podemos afirmar conclusivamente que os compostos encontrados, que aumentam durante a ovulação, são feromônios humanos. A definição clássica envolve substâncias químicas específicas de uma espécie que induzem respostas comportamentais ou fisiológicas. Ainda não sabemos se esses odores são específicos da espécie.”

Ele complementa:

Nosso foco era entender os impactos comportamentais e fisiológicos, como a redução do estresse e a alteração na percepção de rostos. Por isso, no momento, podemos dizer que eles são compostos semelhantes a feromônios. Quando os homens cheiraram uma mistura desses compostos com o odor axilar de uma modelo, relataram que o cheiro era menos desagradável e que as imagens associadas pareciam mais atraentes e femininas. Kazushige Touhara

“Além disso, descobriu-se que esses compostos relaxavam os homens, em comparação ao grupo de controle, e até suprimiam o aumento de amilase na saliva, um marcador biológico de estresse."

A equipe agora pretende expandir os testes com mais perfis de participantes para eliminar variáveis genéticas que possam ter influenciado os resultados. Eles também querem investigar como os compostos ovulatórios afetam regiões cerebrais ligadas à emoção e à percepção.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você