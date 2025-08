Suspeito de feminicídio é preso após se entregar em Camaragibe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A busca pelo suspeito de feminicídio Tiago Felipe de Santana (35) chegou ao fim na manhã da terça-feira (5), após ele se entregar às autoridades em Camaragibe, no Grande Recife. Tiago era procurado pelo assassinato da manicure Rebeca Vicente dos Santos (32), morta com 27 facadas dentro de casa, onde mantinha um salão de beleza.

Suspeito alega "surto" no momento do crime

Segundo a polícia, Tiago apareceu por volta das 5h na residência de uma tia, localizada no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata. A chegada do homem desencadeou uma mobilização dos familiares, que acionaram a polícia e o mantiveram no local até a chegada da equipe.

Durante a prisão, ele demonstrava cansaço e confusão. De acordo com relatos da família, ele teria afirmado que desejava se entregar. O acusado estava foragido havia uma semana e, segundo a investigação, vinha se escondendo em áreas de mata, sem rumo definido.

Na delegacia, ao prestar depoimento, Tiago disse ter tido um "momento de surto". A versão, no entanto, não convenceu os investigadores, que trabalham com a hipótese de crime premeditado.

Polícia aponta motivação ligada ao fim do relacionamento

De acordo com as autoridades, Tiago e Rebeca mantiveram um relacionamento por 15 anos, que chegou ao fim cerca de um mês antes do crime. Após a separação, ele teria feito ameaças contra a ex-companheira, por não aceitar o término.

No dia do crime, Rebeca foi vista pela última vez por clientes no salão de beleza que funcionava na casa dela. Após o atendimento, ela se preparava para sair quando foi surpreendida por Tiago, que, segundo a polícia, aguardava escondido nas proximidades. Rebeca foi atacada com 27 golpes de faca e não resistiu aos ferimentos.

Clima de tensão na delegacia

A notícia da prisão causou comoção entre familiares de Rebeca, que foram até a delegacia onde o acusado prestava depoimento. No local, houve momentos de tensão e protesto contra Tiago, que foi hostilizado por parentes que pedem que o caso não fique impune e que a Justiça seja feita.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais