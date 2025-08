Comunidade do Recife 'adota' jacaré-de-papo-amarelo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores da comunidade Rio da Prata, no Ibura de Baixo, Zona Sul do Recife, "adotaram" um "pet" inusitado: um jacaré-do-papo-amarelo de quase dois metros e meio. O animal apareceu perto das casas há 4 dias, e, para prevenir acidentes, foi capturado e colocado em uma casa.

Jacarés aparecem com frequência na área

A comunidade tem um histórico com esses animais em espaços urbanos, dado que o canal que corta o bairro é bem próximo ao rio. "É jacaré mesmo, é muito jacaré. Tem maior do que esse lá pra dentro [do canal]", disse um residente.

No mês passado, um jacaré foi morto na comunidade de Roda de Fogo, também no Recife, incidente que resultou em investigação policial. O comerciante local Nilson foi quem prendeu o animal, expressando sua preocupação com a segurança dos jovens: "Eu queria tirar ele do rio por causa das crianças".

A comunidade apelidou o animal de "Pirata", dado que ele tem um olho só. Com a captura, Nilson também buscou prevenir possíveis maus-tratos ao réptil que poderiam ocorrer devido ao medo da população.

Animais silvestres devem ser preservados

Em entrevista á TV Jornal, o biólogo Leandro Alberto alerta para a importância de preservar esses animais, pois o jacaré-do-papo-amarelo é nativo da região e pode ser encontrado com frequência em rios e lagos com vegetação densa ou áreas de mangue.

Eles também aconselham a população a chamar autoridades, como a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) ou o Ibama, para lidar com a situação da maneira mais segura e adequada, tanto para as pessoas quanto para o animal, quando um jacaré é encontrado.

