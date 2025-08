Homem invade UPA para tentar matar colega que já havia ferido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um homem de 49 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, após ter sido vítima de ataques de enxada. O agressor, de 41 anos, tentou invadir a unidade hospitalar com uma faca serrinha para tentar concretizar o homicídio.

Motor de geladeira motivou a briga



A motivação da discussão inicial teria sido a negociação de venda de um motor de geladeira. Embriagados, os envolvidos se desentenderam até que Eduardo Miranda de Lima começou a atacar Lealvigildo Pessoa dos Santos com golpes de enxada.

A vítima foi socorrida para a UPA de Lagoa Encantada, mas de acordo com a Polícia Militar (PM), o agressor tentou invadir a unidade para "terminar de matar" o desafeto. A tentativa foi frustrada pelos seguranças e o suspeito foi preso em flagrante delito.

